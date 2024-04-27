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Как усыновить ребенка во время войны: ответы на топ-15 вопросов дает Фонд Ахметова

Суббота 27 апреля 2024 18:49
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Как усыновить ребенка во время войны: ответы на топ-15 вопросов дает Фонд Ахметова Как усыновить ребенка во время войны: ответы на топ-15 вопросов дает Фонд Ахметова (фото: пресс-служба фонда)
Автор: Илона Свиридова

Разрешает ли военное состояние усыновление? Много документов нужно? Какие требования к наличию и состоянию жилья? Что нужно делать во время первой встречи с ребенком?

Программа "Сиротству – нет!" Фонда Рината Ахметова совместно с LIGA.net разъяснила каждый шаг на пути к усыновлению.

Ответить на 15 вопросов помогла Любовь Лориашвили – психологиня, юрист и начальница отдела организации учебных мероприятий для семейных форм воспитания, главная специалист Киевского городского центра социальных служб для семьи.

Спецпроект базируется на справочнике и видеогайде "Шаги к ребенку", созданных программой "Сиротству - нет!" Фонда Рината Ахметова, благодаря которому более 10 тысяч детей уже обрели новые семьи.

"Государство хочет быть уверенным, что усыновитель сможет позаботиться о ребенке и обеспечить его потребности самостоятельно. Сбор документов и подготовка длятся не менее месяца. Это время очень ценное, ведь дает возможность будущим родителям подумать, пересмотреть свой образ жизни и представить, как он изменится. с появлением ребенка", – отмечает эксперт.

Любовь подчеркивает: еще до знакомства следует понимать особенности возрастного развития ребенка. Но быть готовым к тому, что не все получится сразу.

"Был случай, когда мальчик рассказал о похоронах своей мамы. Потому что это единственный поразивший его факт в жизни. Но на следующий день усыновительница встретилась с ребенком в непринужденной атмосфере, устроили чаепитие и дали друг другу еще один шанс на построение контакта. Это было совсем о другом", - рассказывает Любовь.

За 18 лет по программе "Ринат Ахметов – Детям" поддержку получили более 5 млн детей Украины. Больше – на сайте фонда https://akhmetovfoundation.org/rinat-ahmetov-dityam

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