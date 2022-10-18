Як впоратися з печією та яких продуктів варто уникати: запам'ятайте ці поради

Печія може спричинити не тільки сильний дискомфорт, але й викликати симптоми, які заважатимуть нормальній роботі та перебігу життя. Сама по собі печія може бути симптомом інших захворювань, а ще вона може з'явитися через неправильний спосіб життя та харчування.
Чому виникає печія, яких продуктів варто відмовитися і як з нею впоратися, розповіли фахівці Doc.ua.
Печія - це симптом кислотного рефлюксу, стану, у якому частина вмісту шлунка потрапляє у стравохід. Це викликає пекучий біль у нижній частині грудної клітки.
Періодична печія є звичайним явищем і не викликає занепокоєння. І впоратися з нею нескладно - потрібно змінити спосіб життя, прийняти спеціальні ліки.
Печія, яка виникає дуже часто і заважає вашому повсякденному життю, може бути симптомом серйознішого захворювання, яке потребує консультації у лікаря.
Печія з'являється, коли вміст шлунка потрапляє назад у стравохід. Стравохід - це трубка, за якою їжа та рідини передаються з рота в шлунок.
Стравохід з'єднується зі шлунком у місці, яке відомо, як нижній стравохідний сфінктер. Якщо нижній сфінктер функціонує нормально, він закривається, коли їжа виходить зі стравоходу та потрапляє у шлунок.
У деяких людей стравохідний сфінктер не функціонує правильно або слабшає, що стає причиною печії. Це призводить до закидання вмісту шлунка назад у стравохід. Шлункові кислоти починають дратувати стравохід і викликають печію.
Печія посилюється через такі фактори:
1. Грижа стравохідного отвору діафрагми – виникає, коли верхня частина шлунка проникає через діафрагму, зазвичай через слабкість чи розрив.
2. Вагітність. Печія переслідує вагітних часто, особливо у третьому триместрі.
3. Куріння. Воно пов'язане з підвищеним ризиком розвитку гастроезофагеальної рефлюксної хвороби.
4. Надмірна вага чи ожиріння
5. Прийом певних антибіотиків. Наприклад, печію може спричиняти аспірин, ібупрофен, седативні засоби, препарати від артеріального тиску.
6. Продукти:
Вагітним від печії добре допомагають йогурти та склянка молока. Можна випити склянку теплого молока із ложкою меду.
З найпопулярніших методів боротьби з печією використовують прийом кухонної соди. Дрібку соди розводять у склянці кип'яченої води та п'ють. Варто бути акуратнішим із цим способом, оскільки сода нейтралізує соляну кислоту, але призводить до появи бульбашок газу – вони провокують відрижку.
Молоко (тепле, із медом). Молоко в шлунку перетравлюється з виділенням молочної кислоти, яка при попаданні на слизову оболонку стравоходу призводить до подразнення так само як і соляна кислота. Намагайтеся використати нежирне молоко.
Випийте склянку мінеральної води.
Прийміть спеціальний засіб від печії – у порошку чи таблетках.
Якщо вона виникає у вас іноді й ви знаєте причини появи – то достатньо буде тих засобів, які є у вас вдома та корекція раціону. Періодична печія не є серйозною та вважається звичайним явищем.
Якщо ж у вас печія буває часто, вона сильна, приносить дискомфорт, заважає повсякденному життю і часто ви не можете визначити причину її виникнення – зверніться за консультацією до вашого лікаря якнайшвидше.
Фахівці рекомендують використовувати прості способи для профілактики печії. Постарайтеся не лягати спати з повним шлунком і уникайте переїдання.
Уповільнюйтеся при їжі.
Носіть вільний одяг
Відмовтеся від продуктів, які можуть спричинити печію.
Слідкуйте за своєю оптимальною вагою
Не паліть
Плануйте свої тренування - тренуйтеся через дві години після їжі та пийте багато води.
Підніміть трохи узголів'я ліжка перед сном
До речі, раніше ми розповідали про те, які ліки не можна поєднувати з кавою.
А також писали про те, які 7 навичок щодня крадуть вашу енергію.