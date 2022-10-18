Як впоратися з печією та яких продуктів варто уникати: запам'ятайте ці поради

Що таке печія

Печія - це симптом кислотного рефлюксу, стану, у якому частина вмісту шлунка потрапляє у стравохід. Це викликає пекучий біль у нижній частині грудної клітки.

Періодична печія є звичайним явищем і не викликає занепокоєння. І впоратися з нею нескладно - потрібно змінити спосіб життя, прийняти спеціальні ліки.

Печія, яка виникає дуже часто і заважає вашому повсякденному життю, може бути симптомом серйознішого захворювання, яке потребує консультації у лікаря.

Симптоми печії

Почуття печіння в грудях та горі

Тиск або біль у ділянці грудної клітки

Утруднення ковтання

Посилення болю після нахилу чи лежання

Гострий, кислий чи гіркий смак у роті

Нудота

Підвищене газоутворення у стравоході

Кашель чи хрипоту

Що викликає печію

Печія з'являється, коли вміст шлунка потрапляє назад у стравохід. Стравохід - це трубка, за якою їжа та рідини передаються з рота в шлунок.

Стравохід з'єднується зі шлунком у місці, яке відомо, як нижній стравохідний сфінктер. Якщо нижній сфінктер функціонує нормально, він закривається, коли їжа виходить зі стравоходу та потрапляє у шлунок.

У деяких людей стравохідний сфінктер не функціонує правильно або слабшає, що стає причиною печії. Це призводить до закидання вмісту шлунка назад у стравохід. Шлункові кислоти починають дратувати стравохід і викликають печію.

Печія посилюється через такі фактори:

1. Грижа стравохідного отвору діафрагми – виникає, коли верхня частина шлунка проникає через діафрагму, зазвичай через слабкість чи розрив.

2. Вагітність. Печія переслідує вагітних часто, особливо у третьому триместрі.

3. Куріння. Воно пов'язане з підвищеним ризиком розвитку гастроезофагеальної рефлюксної хвороби.

4. Надмірна вага чи ожиріння

5. Прийом певних антибіотиків. Наприклад, печію може спричиняти аспірин, ібупрофен, седативні засоби, препарати від артеріального тиску.

6. Продукти:

Солодке, особливо шоколад

Цитрусові – лимони, апельсини, соки

Помідори та продукти з томатів

Смажена їжа

Продукти з високим вмістом жиру

Чорний перець, часник, сира цибуля, інші гострі продукти

Кава та напої з кофеїном

Чай та газовані напої

Алкоголь, особливо – червоне вино

Як допомогти при печії

Вагітним від печії добре допомагають йогурти та склянка молока. Можна випити склянку теплого молока із ложкою меду.

З найпопулярніших методів боротьби з печією використовують прийом кухонної соди. Дрібку соди розводять у склянці кип'яченої води та п'ють. Варто бути акуратнішим із цим способом, оскільки сода нейтралізує соляну кислоту, але призводить до появи бульбашок газу – вони провокують відрижку.

Молоко (тепле, із медом). Молоко в шлунку перетравлюється з виділенням молочної кислоти, яка при попаданні на слизову оболонку стравоходу призводить до подразнення так само як і соляна кислота. Намагайтеся використати нежирне молоко.

Випийте склянку мінеральної води.

Прийміть спеціальний засіб від печії – у порошку чи таблетках.

Чи потрібно лікувати печію?

Якщо вона виникає у вас іноді й ви знаєте причини появи – то достатньо буде тих засобів, які є у вас вдома та корекція раціону. Періодична печія не є серйозною та вважається звичайним явищем.

Якщо ж у вас печія буває часто, вона сильна, приносить дискомфорт, заважає повсякденному життю і часто ви не можете визначити причину її виникнення – зверніться за консультацією до вашого лікаря якнайшвидше.

Які продукти допомагають позбутися печії

Цільнозернові продукти - вівсянка, кускус, коричневий рис, хліб

Коренеплоди - картопля, морква, буряк

Зелені овочі - броколі, спаржа, зелена квасоля, селера, цвітна капуста

Нежирна курка та м'ясо

Банани, дині, кавун

Огірки

Горіхи

Трав'яний чай

Молоко, йогурти

Імбир

Основні способи профілактики печії

Фахівці рекомендують використовувати прості способи для профілактики печії. Постарайтеся не лягати спати з повним шлунком і уникайте переїдання.

Уповільнюйтеся при їжі.

Носіть вільний одяг

Відмовтеся від продуктів, які можуть спричинити печію.

Слідкуйте за своєю оптимальною вагою

Не паліть

Плануйте свої тренування - тренуйтеся через дві години після їжі та пийте багато води.

Підніміть трохи узголів'я ліжка перед сном