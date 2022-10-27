Як українцям обміняти водійські права під час війни: вартість і перелік документів

Вартість послуг

Чиновник зазначив, що вартість послуг у мобільних та у стаціонарних приміщеннях територіальних сервісних центрів не відрізняється.

Так, за обмін посвідчення водія плата складає до 300 гривень, а якщо скористатися доставкою через Укрпошту, то загальна вартість - близько 600 гривень, повідомив він.

Які документи потрібні

Для обміну посвідчень водіїв у період воєнного стану необхідно мати:

паспорт у вигляді книжечки,

код ІПН

або паспорт у вигляді ID-картки,

а також документ про місце реєстрації (форма 13).

Як замовити/обміняти

Щоб замовити або обміняти права водія можна самим вибрати зручний по локації територіальний сервісний центр на сайті ГСЦ, записатися на електронну чергу, або самим сходити в будь-який такий центр і отримати там талончик е-черги.

"І протягом мінімального часу будь-хто може обміняти посвідчення водія", - заявив Рудик.

Мобільні центри у прифронтових регіонах

Наразі Харківською областю подорожують два мобільні сервісні центри МВС. А загалом у регіоні функціонують вісім стаціонарних:

у Харкові (таких 2),

у Богодухові,

у Краснограді,

у Лозовій,

у Пісочині,

у Мерефі,

у Чугуєві.

Також зараз триває облаштування нового приміщення сервісного центру у Балаклії - його планують відкрити наприкінці листопада.

На Херсонщині наразі немає можливості відновити роботу центрів, зазначив Рудик, і найближчі до регіону сервісні центри МВС надають послуги у Миколаївській та Дніпропетровській областях.

У Донецькій області з 14 жовтня було відновлено роботу територіального сервісного центру МВС у Покровську. Також працівники ГСЦ вивчають попит та можливість надання послуг і в інших куточках області. Так, додав чиновник, якщо дозволятиме ситуація з безпекою, то ще центри можуть запрацювати у листопаді.

Відео: начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик розповів про обмін посвідчення водія та надання послуг СЦ на деокупованих територіях