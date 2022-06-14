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Водительские права в Украине можно обменять на европейские: где и как это сделать

Новина українською →
Украина, Вторник 14 июня 2022 13:53
Водительские права в Украине можно обменять на европейские: где и как это сделать Фото: водительское удостоверение (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украинское водительское удостоверение полностью адаптировано к документам европейского образца. Получить новый документ можно в сервисных центрах МВД Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

В МВД объяснили, чем отличаются старые водительские права от удостоверений европейского образца. На новом документе вместо пиктограмм, например, очки, размещены коды, которые тоже используются в европейском удостоверении.

Кроме того, в документе европейского образца есть отметка о сдаче практического экзамена на авто с автоматической коробкой передач в виде кода "78".

Обменять старый документ на новый можно по собственному желанию.

Для обмена водительского удостоверения необходимо предоставить:

  • паспорт;
  • копию ИНН;
  • водительское удостоверение.

Напомним, ранее мы сообщали, что получить украинские водительские права станет сложнее, поскольку в МВД разработали более 250 новых тестовых вопросов для сдачи теоретического экзамена. Тесты адаптированы к европейскому образцу.

Также сообщалось, что Еврокомиссия хочет разработать особую процедуру для признания украинских водительских прав. Это поможет беженцам, а также транспортным компаниям.

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