Як українцям обміняти водійські права під час війни: вартість і перелік документів

Для обміну або поновлення посвідчень водія, свідоцтва про реєстрацію або перереєстрацію авто українці можуть звертатися до територіальних або мобільних сервісних центрів МВС, які працюють на звільнених від російських окупантів територіях країни.

Про це розповів начальник Головного сервісного центру МВС України Микола Рудик на брифінгу у Media Center Ukraine - Ukrinform.

Вартість послуг

Чиновник зазначив, що вартість послуг у мобільних та у стаціонарних приміщеннях територіальних сервісних центрів не відрізняється.

Так, за обмін посвідчення водія плата складає до 300 гривень, а якщо скористатися доставкою через Укрпошту, то загальна вартість - близько 600 гривень, повідомив він.

Які документи потрібні

Для обміну посвідчень водіїв у період воєнного стану необхідно мати:

паспорт у вигляді книжечки,

код ІПН

або паспорт у вигляді ID-картки,

а також документ про місце реєстрації (форма 13).

Як замовити/обміняти

Щоб замовити або обміняти права водія можна самим вибрати зручний по локації територіальний сервісний центр на сайті ГСЦ, записатися на електронну чергу, або самим сходити в будь-який такий центр і отримати там талончик е-черги.

"І протягом мінімального часу будь-хто може обміняти посвідчення водія", - заявив Рудик.

Мобільні центри у прифронтових регіонах

Наразі Харківською областю подорожують два мобільні сервісні центри МВС. А загалом у регіоні функціонують вісім стаціонарних:

у Харкові (таких 2),

у Богодухові,

у Краснограді,

у Лозовій,

у Пісочині,

у Мерефі,

у Чугуєві.

Також зараз триває облаштування нового приміщення сервісного центру у Балаклії - його планують відкрити наприкінці листопада.

На Херсонщині наразі немає можливості відновити роботу центрів, зазначив Рудик, і найближчі до регіону сервісні центри МВС надають послуги у Миколаївській та Дніпропетровській областях.

У Донецькій області з 14 жовтня було відновлено роботу територіального сервісного центру МВС у Покровську. Також працівники ГСЦ вивчають попит та можливість надання послуг і в інших куточках області. Так, додав чиновник, якщо дозволятиме ситуація з безпекою, то ще центри можуть запрацювати у листопаді.

Відео: начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик розповів про обмін посвідчення водія та надання послуг СЦ на деокупованих територіях