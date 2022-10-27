Как украинцам обменять водительские права во время войны: стоимость и перечень документов
Для обмена или восстановления водительских удостоверений, свидетельства о регистрации или перерегистрации авто украинцы могут обращаться в территориальные или же в мобильные сервисные центры МВД, которые работают на освобожденных от российских оккупантов территориях страны.
Об этом рассказал начальник Главного сервисного центра МВД Украины Николай Рудык на брифинге в Media Center Ukraine - Ukrinform.
Стоимость услуг
Чиновник отметил, что стоимость услуг в мобильных и в стационарных помещениях территориальных сервисных центров не отличается.
Так, за обмен водительского удостоверения плата составляет до 300 гривен, а если воспользоваться доставкой через Укрпочту, то общая стоимость - около 600 гривен, сообщил он.
Какие документы нужны
Для обмена водительских удостоверений в период военного положения необходимо иметь:
- паспорт в виде книжечки,
- код ИНН
- или паспорт в виде ID-карты,
- а также документ о месте регистрации (форма 13).
Как заказать/обменять
Чтобы заказать или обменять водительские права можно самим выбрать удобный по локации территориальный сервисный центр на сайте ГСЦ, записаться на электронную очередь, или же самим сходить в любой такой центр и получить там талончик е-очереди.
"И в течение минимального времени любой может обменять водительское удостоверение", - заявил Рудык.
Мобильные центры в прифронтовых регионах
В настоящее время по Харьковской области путешествуют два мобильные сервисные центры МВД. А в целом в регионе функционируют восемь стационарных:
- в Харькове (таких 2),
- в Богодухове,
- в Краснограде,
- в Лозовой,
- в Песочине,
- в Мерефе,
- в Чугуеве.
Также сейчас идет обустройство нового помещения сервисного центра в Балаклее - его планируют открыть в конце ноября.
В Херсонской области в настоящее время нет возможности возобновить работу центров, отметил Рудык, и ближайшие к региону сервисные центры МВД предоставляют услуги в Николаевской и Днепропетровской областях.
В Донецкой области с 14 октября была возобновлена работа территориального сервисного центра МВД в Покровске. Также работники ГСЦ изучают спрос и возможность предоставления услуг и в других уголках области. Так, добавил чиновник, если будет позволять ситуация с безопасностью, то еще центры могут заработать в ноябре.
Видео: начальник Главного сервисного центра МВД рассказал об обмене водительских прав и предоставлении услуг СЦ на деоккупированных территориях
Напомним, перед этим в МВД рассказали, как и где водительские права в Украине можно обменять на европейские.
А также мы писали, что ранее в Украине была упрощена процедура получения водительских прав - теперь их можно получить в любом городе, независимо от места учебы.