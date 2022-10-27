Как украинцам обменять водительские права во время войны: стоимость и перечень документов

Для обмена или восстановления водительских удостоверений, свидетельства о регистрации или перерегистрации авто украинцы могут обращаться в территориальные или же в мобильные сервисные центры МВД, которые работают на освобожденных от российских оккупантов территориях страны.

Об этом рассказал начальник Главного сервисного центра МВД Украины Николай Рудык на брифинге в Media Center Ukraine - Ukrinform.

Стоимость услуг

Чиновник отметил, что стоимость услуг в мобильных и в стационарных помещениях территориальных сервисных центров не отличается.

Так, за обмен водительского удостоверения плата составляет до 300 гривен, а если воспользоваться доставкой через Укрпочту, то общая стоимость - около 600 гривен, сообщил он.

Какие документы нужны

Для обмена водительских удостоверений в период военного положения необходимо иметь:

паспорт в виде книжечки,

код ИНН

или паспорт в виде ID-карты,

а также документ о месте регистрации (форма 13).

Как заказать/обменять

Чтобы заказать или обменять водительские права можно самим выбрать удобный по локации территориальный сервисный центр на сайте ГСЦ, записаться на электронную очередь, или же самим сходить в любой такой центр и получить там талончик е-очереди.

"И в течение минимального времени любой может обменять водительское удостоверение", - заявил Рудык.

Мобильные центры в прифронтовых регионах

В настоящее время по Харьковской области путешествуют два мобильные сервисные центры МВД. А в целом в регионе функционируют восемь стационарных:

в Харькове (таких 2),

в Богодухове,

в Краснограде,

в Лозовой,

в Песочине,

в Мерефе,

в Чугуеве.

Также сейчас идет обустройство нового помещения сервисного центра в Балаклее - его планируют открыть в конце ноября.

В Херсонской области в настоящее время нет возможности возобновить работу центров, отметил Рудык, и ближайшие к региону сервисные центры МВД предоставляют услуги в Николаевской и Днепропетровской областях.

В Донецкой области с 14 октября была возобновлена ​​работа территориального сервисного центра МВД в Покровске. Также работники ГСЦ изучают спрос и возможность предоставления услуг и в других уголках области. Так, добавил чиновник, если будет позволять ситуация с безопасностью, то еще центры могут заработать в ноябре.

Видео: начальник Главного сервисного центра МВД рассказал об обмене водительских прав и предоставлении услуг СЦ на деоккупированных территориях