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Как украинцам обменять водительские права во время войны: стоимость и перечень документов

Новина українською →
Четверг 27 октября 2022 07:45
Как украинцам обменять водительские права во время войны: стоимость и перечень документов Фото: водительское удостоверение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Для обмена или восстановления водительских удостоверений, свидетельства о регистрации или перерегистрации авто украинцы могут обращаться в территориальные или же в мобильные сервисные центры МВД, которые работают на освобожденных от российских оккупантов территориях страны.

Об этом рассказал начальник Главного сервисного центра МВД Украины Николай Рудык на брифинге в Media Center Ukraine - Ukrinform.

Стоимость услуг

Чиновник отметил, что стоимость услуг в мобильных и в стационарных помещениях территориальных сервисных центров не отличается.

Так, за обмен водительского удостоверения плата составляет до 300 гривен, а если воспользоваться доставкой через Укрпочту, то общая стоимость - около 600 гривен, сообщил он.

Какие документы нужны

Для обмена водительских удостоверений в период военного положения необходимо иметь:

  • паспорт в виде книжечки,
  • код ИНН
  • или паспорт в виде ID-карты,
  • а также документ о месте регистрации (форма 13).

Как заказать/обменять

Чтобы заказать или обменять водительские права можно самим выбрать удобный по локации территориальный сервисный центр на сайте ГСЦ, записаться на электронную очередь, или же самим сходить в любой такой центр и получить там талончик е-очереди.

"И в течение минимального времени любой может обменять водительское удостоверение", - заявил Рудык.

Мобильные центры в прифронтовых регионах

В настоящее время по Харьковской области путешествуют два мобильные сервисные центры МВД. А в целом в регионе функционируют восемь стационарных:

  • в Харькове (таких 2),
  • в Богодухове,
  • в Краснограде,
  • в Лозовой,
  • в Песочине,
  • в Мерефе,
  • в Чугуеве.

Также сейчас идет обустройство нового помещения сервисного центра в Балаклее - его планируют открыть в конце ноября.

В Херсонской области в настоящее время нет возможности возобновить работу центров, отметил Рудык, и ближайшие к региону сервисные центры МВД предоставляют услуги в Николаевской и Днепропетровской областях.

В Донецкой области с 14 октября была возобновлена ​​работа территориального сервисного центра МВД в Покровске. Также работники ГСЦ изучают спрос и возможность предоставления услуг и в других уголках области. Так, добавил чиновник, если будет позволять ситуация с безопасностью, то еще центры могут заработать в ноябре.

Видео: начальник Главного сервисного центра МВД рассказал об обмене водительских прав и предоставлении услуг СЦ на деоккупированных территориях

Напомним, перед этим в МВД рассказали, как и где водительские права в Украине можно обменять на европейские.

А также мы писали, что ранее в Украине была упрощена процедура получения водительских прав - теперь их можно получить в любом городе, независимо от места учебы.

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