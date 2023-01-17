Як українцям безоплатно отримати інсулін: інструкція

Інсулін - це життєво важливий препарат, який важливо приймати постійно і за графіком. До програми “Доступні ліки” входять ліки для людей з інсулінозалежним діабетом.

Як отримати ці ліки українцям розказали в НЗСУ.

Інструкція по отримання інсуліну

Щоб отримувати інсуліни за програмою "Доступні ліки +Інсуліни" вам необхідно спершу звернутися до ендокринолога. Він створить план лікування в електронній системі охорони здоров’я та випише перший рецепт.

Коли план лікування буде створений, то можна звертатися за подальшим рецептом до свого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра. Вимушені переселенці можуть звернутися до будь-якого іншого лікаря первинної медичної допомоги. Або до ендокринолога.

Лікар випише електронний рецепт. А у разі відсутності доступу до електронної системи охорони здоров’я, лікар випише паперовий рецепт, поставивши свій підпис та печатку.

Вам важливо знати, що термін дії рецепту становить 30 днів з дати виписування.

Потім вам потрібно знайти найближчу аптеку, яка відпускає інсуліни. Впізнати її можна за наліпкою "Доступні ліки + Інсуліни".

Або одним зі способів: