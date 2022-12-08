Дуже важливу медичну послугу для українців зробили безкоштовною: що додали до пакету

У Програму медичних гарантій додали ще один безкоштовний пакет - "Супровід та лікування дорослих та дітей із психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги".

Військові дії та агресія Росії проти України серйозно вплинули на психологічний стан українців. З кожним днем все більше людей потребує психологічної допомоги.

Про це повідомляє Національна служба здоров'я України у своєму Telegram-каналі.

Яка допомога надаватиметься безкоштовно

Наразі кожен українець може отримати базову психологічну допомогу безкоштовно у закладі первинної медичної допомоги. Тобто тепер можна звернутися до сімейного лікаря або до найближчої поліклініки, щоб отримати безкоштовно такі послуги:

1. Перша психологічна допомога

2. Фізичне обстеження, диференціальна діагностика

3. Перевірка на психічні та неврологічні розлади та інші розлади психічного здоров'я

4. Скринінг на депресію, ПТСР, розлади особистості, тривожні розлади

5. Скринінг на туберкульоз, ВІЛ та гепатит

6. Оцінка психічного статусу дітей виявлення емоційних, поведінкових розладів, насильства (фізичного, сексуального, емоційного, занедбаності та інших форм жорстокого поводження)

7. При необхідності лікар може направити на лабораторні та інструментальні обстеження та дати направлення до лікаря-психіатра для діагностики та надати рекомендації щодо лікування вже існуючих психічних розладів.

8. Застосування психо-соціальних, а також фармакологічних та поведінкових втручань

9. За відсутності поліпшень у стані - направлення до лікарів-фахівців або до інших медичних установ

Лікарі також будуть зобов'язані моніторити стан пацієнта, стежити за його прийомом ліків та по можливості – видавати необхідні препарати.