Как украинцам бесплатно получить инсулин: инструкция

Инсулин – это жизненно важный препарат, который важно принимать постоянно и по графику. В программу "Доступные лекарства" входят лекарства для людей с инсулинозависимым диабетом.

Как получить это лекарство украинцам рассказали в НЗСУ.

Инструкция по получению инсулина

Чтобы получать инсулины по программе "Доступные лекарства + Инсулины", вам необходимо сначала обратиться к эндокринологу. Он создаст план лечения в электронной системе здравоохранения и выпишет первый рецепт.

Когда план лечения будет создан, то можно обращаться по дальнейшему рецепту к своему семейному врачу , терапевту или педиатру. Вынужденные переселенцы могут обратиться к любому другому врачу первичной медицинской помощи. Или к эндокринологу.

Врач выпишет электронный рецепт. А в случае отсутствия доступа к электронной системе здравоохранения врач выпишет бумажный рецепт, поставив свою подпись и печать.

Вам важно знать, что срок действия рецепта составляет 30 дней со дня выписки.

Затем вам нужно найти ближайшую аптеку, отпускающую инсулины. Узнать ее можно по наклейке "Доступное лекарство + Инсулины".

Или одним из способов: