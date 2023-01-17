Как украинцам бесплатно получить инсулин: инструкция
Инсулин – это жизненно важный препарат, который важно принимать постоянно и по графику. В программу "Доступные лекарства" входят лекарства для людей с инсулинозависимым диабетом.
Как получить это лекарство украинцам рассказали в НЗСУ.
Инструкция по получению инсулина
Чтобы получать инсулины по программе "Доступные лекарства + Инсулины", вам необходимо сначала обратиться к эндокринологу. Он создаст план лечения в электронной системе здравоохранения и выпишет первый рецепт.
Когда план лечения будет создан, то можно обращаться по дальнейшему рецепту к своему семейному врачу , терапевту или педиатру. Вынужденные переселенцы могут обратиться к любому другому врачу первичной медицинской помощи. Или к эндокринологу.
Врач выпишет электронный рецепт. А в случае отсутствия доступа к электронной системе здравоохранения врач выпишет бумажный рецепт, поставив свою подпись и печать.
Вам важно знать, что срок действия рецепта составляет 30 дней со дня выписки.
Затем вам нужно найти ближайшую аптеку, отпускающую инсулины. Узнать ее можно по наклейке "Доступное лекарство + Инсулины".
Или одним из способов:
- через дашборд на сайте НСЗ. В меню слева выберите населенный пункт и нужное направление программы реимбурсации.
- Позвоните в контакт-центр НСЗУ 16-77. Уточните номер телефона аптеки. Перед визитом, позвоните по телефону и спросите в наличии ли инсулин. Если да, вы можете его забронировать.
- Посетите аптеку и покажите рецепт. Получите инсулин в аптеке бесплатно или с небольшой доплатой.
Как мы ранее писали, в Украине обновили список бесплатных лекарств.
Раньше мы рассказывали, какуюважную медицинскую услугу добавили в бесплатный пакет.