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Как украинцам бесплатно получить инсулин: инструкция

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Вторник 17 января 2023 12:24
Как украинцам бесплатно получить инсулин: инструкция Фото: Как украинцам получить инсулин (shuttersock.com)
Автор: Людмила Жукова

Инсулин – это жизненно важный препарат, который важно принимать постоянно и по графику. В программу "Доступные лекарства" входят лекарства для людей с инсулинозависимым диабетом.

Как получить это лекарство украинцам рассказали в НЗСУ.

Инструкция по получению инсулина

Чтобы получать инсулины по программе "Доступные лекарства + Инсулины", вам необходимо сначала обратиться к эндокринологу. Он создаст план лечения в электронной системе здравоохранения и выпишет первый рецепт.

Когда план лечения будет создан, то можно обращаться по дальнейшему рецепту к своему семейному врачу , терапевту или педиатру. Вынужденные переселенцы могут обратиться к любому другому врачу первичной медицинской помощи. Или к эндокринологу.

Врач выпишет электронный рецепт. А в случае отсутствия доступа к электронной системе здравоохранения врач выпишет бумажный рецепт, поставив свою подпись и печать.

Вам важно знать, что срок действия рецепта составляет 30 дней со дня выписки.

Затем вам нужно найти ближайшую аптеку, отпускающую инсулины. Узнать ее можно по наклейке "Доступное лекарство + Инсулины".

Или одним из способов:

  • через дашборд на сайте НСЗ. В меню слева выберите населенный пункт и нужное направление программы реимбурсации.
  • Позвоните в контакт-центр НСЗУ 16-77. Уточните номер телефона аптеки. Перед визитом, позвоните по телефону и спросите в наличии ли инсулин. Если да, вы можете его забронировать.
  • Посетите аптеку и покажите рецепт. Получите инсулин в аптеке бесплатно или с небольшой доплатой.

Как мы ранее писали, в Украине обновили список бесплатных лекарств.

Раньше мы рассказывали, какуюважную медицинскую услугу добавили в бесплатный пакет.

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