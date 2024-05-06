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Як українкам отримати консультацію гінеколога безкоштовно

Понеділок 06 травня 2024 14:18
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Як українкам отримати консультацію гінеколога безкоштовно Фото: Як проконсультуватися у гінеколога (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Українські жінки мають пам'ятати - дбати про своє здоров'я це завжди вчасно. Отримати консультацію гінеколога може безкоштовно.

Як це зробити, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на НСЗУ.

Як записатися до гінеколога

Якщо ви не вагітні, вам слід звернутися до будь-якого медичного закладу, який має угоду з Національною службою здоров'я України за пакетом "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах" і в якому працює гінеколог. Також це можуть бути приватні центри, які мають відповідну угоду з НСЗУ.

Якщо вам треба послуги з ведення вагітності, тоді необхідно обирати з тих закладів, що мають договір за пакетом "Ведення вагітності в амбулаторних умовах”. Детально про послуги за цим пакетом можна ознайомитися тут.

Не забувайте, що Знайти найближчий заклад допоможе оператор НСЗУ за номером 16-77 або дашборд “Укладені договори".

Отримати консультацію акушера-гінеколога, послугу зі спостереження вагітності можна як за електронним направленням, але й без нього!

Ваше місце реєстрації не впливає на вибір медичного закладу.

Ось що потрібно, коли йдеш до гінеколога

  • Знати дату початку останніх менструацій
  • Сформулювати скарги та питання, якщо вони є
  • Подбати про інтимну гігієну
  • За добу відмовитись від статевих контактів, використання вагінальних свічок, гелів, спреїв
  • Перед візитом до лікаря випорожнити сечовий міхур

Раніше ми писали про те, які обстеження та аналізи жінці необхідно робити щорічно.

А ще розповідали про те, чи потрібно голити інтимну зону перед походом до гінеколога.

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