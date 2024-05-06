Как украинкам получить консультацию гинеколога бесплатно
Украинские женщины должны помнить - заботиться о своем здоровье это всегда вовремя. Получить консультацию гинеколога может бесплатно.
Как это сделать, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на НСЗУ.
Как записаться к гинекологу
Если вы не беременны, вам следует обратиться в любое медицинское учреждение, имеющее соглашение с Национальной службой здоровья Украины по пакету "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях" и в котором работает гинеколог. Также это могут быть частные центры, имеющие соответствующее соглашение с НСЗУ.
Если вам нужны услуги по ведению беременности, необходимо выбирать из тех учреждений, которые имеют договор по пакету "Ведение беременности в амбулаторных условиях". Подробно об услугах по этому пакету можно ознакомиться здесь.
Не забывайте, что найти ближайшее заведение поможет оператор НСЗУ по номеру 16-77 или дашборд "Заключенные договоры".
Получить консультацию акушера-гинеколога, услугу по наблюдению беременности можно не только по электронному направлению, но и без него!
Ваше место регистрации не влияет на выбор медицинского учреждения.
Вот что нужно, когда идешь к гинекологу
- Знать дату начала последних менструаций
- Сформулировать жалобы и вопросы, если они есть
- Позаботиться об интимной гигиене
- За сутки отказаться от половых контактов, использование влагалищных свечей, гелей, спреев
- Перед визитом к врачу опорожнить мочевой пузырь
Ранее мы писали о том, какие обследования и анализы женщине нужно делать ежегодно.
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