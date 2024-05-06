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Как украинкам получить консультацию гинеколога бесплатно

Понедельник 06 мая 2024 14:18
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Как украинкам получить консультацию гинеколога бесплатно Фото: Как проконсультироваться у гинеколога (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Украинские женщины должны помнить - заботиться о своем здоровье это всегда вовремя. Получить консультацию гинеколога может бесплатно.

Как это сделать, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на НСЗУ.

Как записаться к гинекологу

Если вы не беременны, вам следует обратиться в любое медицинское учреждение, имеющее соглашение с Национальной службой здоровья Украины по пакету "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях" и в котором работает гинеколог. Также это могут быть частные центры, имеющие соответствующее соглашение с НСЗУ.

Если вам нужны услуги по ведению беременности, необходимо выбирать из тех учреждений, которые имеют договор по пакету "Ведение беременности в амбулаторных условиях". Подробно об услугах по этому пакету можно ознакомиться здесь.

Не забывайте, что найти ближайшее заведение поможет оператор НСЗУ по номеру 16-77 или дашборд "Заключенные договоры".

Получить консультацию акушера-гинеколога, услугу по наблюдению беременности можно не только по электронному направлению, но и без него!

Ваше место регистрации не влияет на выбор медицинского учреждения.

Вот что нужно, когда идешь к гинекологу

  • Знать дату начала последних менструаций
  • Сформулировать жалобы и вопросы, если они есть
  • Позаботиться об интимной гигиене
  • За сутки отказаться от половых контактов, использование влагалищных свечей, гелей, спреев
  • Перед визитом к врачу опорожнить мочевой пузырь

Ранее мы писали о том, какие обследования и анализы женщине нужно делать ежегодно.

А еще рассказывали о том, нужно ли брить интимную зону перед походом к гинекологу.

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