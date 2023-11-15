Як українкам за кордоном оформити лікарняний для декрету: важлива інструкція

Вагітні українки, які перебувають за кордоном, можуть отримати медичний висновок без особистого огляду в лікаря. Медики можуть формувати медичні висновки для вагітних пацієнток на підставі іноземних документів
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт МОЗ України.
Вагітним жінкам, які були вимушені виїхати за кордон, важливо правильно оформити медичні висновки, на основі яких формується лікарняний для декретної відпустки.
Лікарі можуть формувати медичні висновки для вагітних пацієнток без проведення особистого огляду. Вони роблять це на підставі іноземних медичних документів, що засвідчують факт вагітності або пологів у жінки.
Медичний висновок про тимчасову непрацездатність (МВТН) у разі вагітності та пологів може сформувати як сімейний лікар, з яким пацієнтка уклала декларацію, так і будь-який інший лікар, який має право формувати МВТН у цій категорії.
Важливо, якщо в жінки за кордоном були ускладнені пологи або народилося декілька маленьких українців, то лікар має сформувати породіллі медичний висновок не на 126, а на 140 календарних днів.
Вагітні українки, які перебувають за кордоном та продовжують сплачувати податки до українського бюджету, повинні:
Тепер вагітні жінки за власним бажанням можуть розпочати декретну відпустку пізніше 30 тижня вагітності.
Зокрема, жінка за власним бажанням зможе після 30 тижня вагітності визначити дату початку відпустки.
Якщо жінка бажає почати відпустку з 30 тижня - додатково нічого робити буде не потрібно.
Якщо ж вагітна хоче продовжувати працювати - під час першого візиту до лікаря після початку 30 тижня вагітності, то вона має подати заяву лікареві, який веде її вагітність, із зазначенням дати, з якої має бути сформований МВТН (медичний висновок про тимчасову непрацездатність).
Якщо пологи стануться до зазначеної в заяві дати, МВТН буде сформований з дати пологів.
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