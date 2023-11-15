Как украинкам за границей оформить больничный для декрета: важная инструкция

Беременные украинки, которые находятся за границей, могут получить медицинское заключение без личного осмотра у врача. Медики могут формировать медицинские выводы для беременных пациенток на основании иностранных документов
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Минздрава Украины.
Беременным женщинам, вынужденным выехать за границу, важно правильно оформить медицинские выводы, на основе которых формируется больничный для декретного отпуска.
Врачи могут формировать медицинские выводы для беременных пациенток без личного осмотра. Они делают это на основании иностранных медицинских документов, удостоверяющих факт беременности или родов у женщины.
Медицинское заключение о временной нетрудоспособности (МЗТН) в случае беременности и родов может сформировать как семейный врач, с которым пациентка заключила декларацию, так и любой другой врач, имеющий право формировать МЗТН в этой категории.
Важно, если у женщины за границей были усложненные роды или родилось несколько маленьких украинцев, то врач должен сформировать роженице медицинское заключение не на 126, а на 140 календарных дней.
Беременные украинки, которые находятся за границей и продолжают платить налоги в украинский бюджет, должны:
Теперь беременные женщины по собственному желанию могут начать декретный отпуск не позже 30 недели беременности.
В частности, женщина по своему желанию сможет после 30 недели беременности определить дату начала отпуска.
Если женщина желает начать отпуск с 30 недели - дополнительно ничего делать будет не нужно.
Если же беременная хочет продолжать работать - во время первого визита к врачу после начала 30 недели беременности, то она должна подать заявление врачу, ведущему ее беременность, с указанием даты, из которой должен быть сформирован МЗТН (медицинское заключение о временной нетрудоспособности).
Если роды случатся до указанной в заявлении даты, МЗТН будет сформировано с даты родов.
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