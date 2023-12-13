Як в Україні змінилася ситуація з фруктами та овочами і до чого тут блокада кордону

Що змінилося на ринку фруктів та овочів

Експерт повідомила, що у зв'язку із блокуванням пропускних пунктів та затримкою поставок із Європи, оператори ринку в активному пошуку альтернативних шляхів поставок.

"Ключову увагу звернули на імпорт із Туреччини через Болгарію, Румунію та Молдову. Для європейських виробників це особливо критично у передсвятковий час, коли попит на товари значно зростає, а виробники не доотримують кошти", - відмітила вона.

Водночас, турецькі товари, зокрема цитрусові, помідори, огірки, кабачки та баклажани, вже займають на нашому ринку частку майже у 40%.

Якщо говорити про цитрусові окремо, то їх частка складає майже 60%.

"Турецькі товари зараз потужно увійшли на український ринок. В порівнянні із аналогічним періодом минулого року частка турецьких овочів та фруктів на українському ринку зросла вже на 15-18%", - сказала Попович.

За її словами, вони мають додаткову перевагу за рахунок своєї цінової доступності, смакових властивостей та якості.

Попри ситуацію на кордоні, ринкові оператори продовжують імпортувати італійські, іспанські та інші європейські товари, хоча і з деякою затримкою та за вищими цінами через зростання витрат на логістику.

Також вплив на ситуацію мають зміщені календарні свята. Загалом ця ситуація свідчить про те, що оператори ринку швидко адаптуються до змін умов, оперативно шукають альтернативні рішення та запобігають можливому дефіциту на ринку.