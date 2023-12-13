Как в Украине изменилась ситуация с фруктами и овощами и при чем здесь блокада границы

Что изменилось на рынке фруктов и овощей

Эксперт сообщила, что в связи с блокировкой пропускных пунктов и задержкой поставок из Европы операторы рынка в активном поиске альтернативных путей поставок.

"Ключевое внимание обратили на импорт из Турции через Болгарию, Румынию и Молдову. Для европейских производителей это особенно критично в предпраздничное время, когда спрос на товары значительно растет, а производители не получают средства", - отметила она.

В то же время турецкие товары, в том числе цитрусовые, помидоры, огурцы, кабачки и баклажаны, уже занимают на нашем рынке долю почти в 40%.

Если говорить о цитрусовых отдельно, то их доля составляет около 60%.

"Турецкие товары сейчас мощно вошли на украинский рынок. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля турецких овощей и фруктов на украинском рынке выросла уже на 15-18%", - сказала Попович.

По ее словам, у них есть дополнительное преимущество за счет своей ценовой доступности, вкусовых свойств и качества.

Несмотря на ситуацию на границе, рыночные операторы продолжают импортировать итальянские, испанские и другие европейские товары, хотя и с некоторой задержкой и по более высоким ценам из-за роста затрат на логистику.

Также влияние на ситуацию имеют смещенные календарные праздники. В целом эта ситуация свидетельствует о том, что операторы рынка быстро адаптируются к изменениям условий, оперативно ищут альтернативные решения и предотвращают возможный дефицит на рынке.