Як тримати кухонну мийку чистою без агресивної хімії: 4 домашні способи

Як чистити кухонну мийку

Перш ніж братися за миття поверхонь, очистьте раковину, викинувши залишки їжі зі зливу у смітник. Це допоможе уникнути розмазування бруду і допоможе краще почистити поверхню.

Чистити кухонну мийку радять щонайменше раз на тиждень, а найкраще - щодня. Звичайно, якщо ваша раковина забруднена соусами або залишками їжі, краще відразу ж очистити її, щоб уникнути неприємних запахів і накопичення бруду.

Перед тим, як обирати домашній засіб для чищення, варто звернути увагу на матеріал мийки. Від цього залежатиме вибір "інгредієнтів" для мийної суміші.

Почистити содою з мийним засобом

Цей метод краще застосовувати на поверхнях з неіржавної сталі, хоча його можна використовувати і на керамічних та емальованих поверхнях.

Тож не використовуйте мийні засоби на основі відбілювача або абразивні щітки, а також не залишайте кислі продукти в мийці надовго. Інакше мийки з цього матеріалу можуть втратити свій вигляд.

Щоб почистити керамічну, емальовану або з неіржавної сталі мийку содою, потрібно зробити наступні кроки:

збризнути мийку водою;

на мокру поверхню раковини розсипати харчову соду (приблизно 1/2 склянки);

намочити м'яку губку теплою водою, наливши мийний засіб;

протерти поверхню мийки круговими рухами, починаючи з верхньої частини та з боків і рухаючись донизу, додаючи мийний засіб.

Коли поверхня буде чистою, промийте мийку і витріть серветкою з мікрофібри, щоб уникнути плям від води.

Почистити з перекисом водню

Перекис водню, який має дезінфекційні властивості, не лише очищує, а й відбілює білосніжну поверхню.

Спочатку протріть раковину мокрою ганчіркою, доки вона не стане трохи вологою, а потім посипте її харчовою содою так, щоб поверхня була повністю покрита.

Потім додайте кілька крапель перекису водню на соду і за допомогою губки або щітки почніть відчищати мийку. Після ретельного очищення змийте суміш у каналізацію і висушіть м'якою ганчіркою.

Почистити лимоном з сіллю

Цей метод рекомендують застосовувати для миття порцелянової мийки. Важливо зазначити, що не слід терти поверхню щіткою - це може пошкодити матеріал.

Хоча для очищення порцелянової раковини можна використовувати той самий метод, що й для білих мийок, для видалення плям, особливо від іржі, радять застосовувати лимон.

Для цього на половинку лимона необхідно насипати сіль, та обережно протерти плями. Після цього промийте мийку теплою мильною водою, а потім насухо витріть ганчіркою з мікрофібри.

Почистити оцтом

М'який мийний засіб допоможе при загальному очищенні, а оцет видалить наліт. Спочатку наповніть миску теплою водою і додайте засіб для миття, щоб утворилася піна.

Занурте губку або м'яку тканину в розчин і протріть кран і ручки мийки до чистоти. Для очищення важкодоступних місць використовуйте стару зубну щітку. Потім промийте поверхню і витріть насухо ганчіркою з мікрофібри.

Щоб усунути вапняні відкладення, покладіть на проблемні місця ганчірку, змочену білим оцтом, залишивши її до години. Промийте всі поверхні ще раз, щоб видалити мило, оцет та бруд. Потім ретельно витріть усі поверхні ганчіркою з мікрофібри.