Як Трегубова, Суржиков та інші зірки серіалів виглядали 20 років тому. Хтось "пішки ходив під стіл"

20 років - чималий термін, і саме стільки провів у комі головний герой серіалу "Коп з минулого", якого зіграв актор Дмитро Суржиков. За цей час можна встигнути подорослішати, побудувати кар'єру та просто стати іншою людиною.
Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) Суржиков, Даша Трегубова та інші зірки серіалу розповіли, що вони робили та як виглядали 20 років тому.
На початку "нульових", приблизно 20 років тому, актор, який зіграв Олега Доліна, вже починав кар'єру. І вже скоро Суржикова помітили.За декілька років він став відомим і впізнаваним актором українського кіно.
Суржиков в молодості (фото надане прес-службою)
І нині Суржиков має чималий досвід роботи в театрі, а також престижні кіно- і театральні нагороди. В серіалі головному герою Дмитра довелося не тільки ловити злочинців, а й прилаштовуватися до реальності, вивчаючи дещо нове, а також заново налагоджувати особисте життя і стосунки з рідними.
Актор Дмитро Суржиков (фото: instagram.com/dmitry_surzhykov)
Вона росла творчою та артистичною дитиною, закінчила музичну школу з класу фортепіано, але бачила себе тільки режисеркою. Трохи більше 20 років тому юна Даша пришла на телебачення, де і залишилась, зробивши блискучу кар’єру. Паралельно вона знімалась в серіалах і кіно як акторка
Даша Трегубова у дитинстві та в студентські часи (фото надане прес-службою)
У героїні Даші, психологині Тетяни Малиновської, яка допомагає Доліну краще зрозуміти себе в сучасному житті, буде дуже цікава і непроста жіноча доля.
Як зараз виглядає Даша Трегубова (фото: instagram.com/dasha.tregubova)
20 років тому артист не тільки мріяв про акторську роботу, але й робив свої перші кроки. І, як помітно на фото, вже тоді Текучев любив перевтілюватися у деяких улюблених героїв.
Текучев 20 років тому (фото надане прес-службою)
У серіалі Павло зіграв напарника головного героя - Андрія Сироїда. Він - повна протилежність Доліна: сучасний, інтелігентний і діє тільки в рамках закону. Сам актор якось зізнався, що ніколи не став би працювати з таким напарником, як майор.
Суржиков та Текучев (фото: instagram.com/pavlo_tekuchev)
В цій маленькій дівчинці неможливо впізнати сучасну молоду акторку Таню Злову, яка зіграла роль доньки копа - Юлі. В дитинстві вона багато мріяла про майбутнє, хотіла стати і вчителькою, і шеф-кухарем, але пішла вчитися на журналістку.
Таня Злова у дитинстві (фото надане прес-службою)
Проте згодом доля усе ж таки привела Злову на знімальний майданчик: зараз вона впізнавана молода зірка українського кіно. І Таня якось зізналась, що на майданчику серіалу "Коп з минулого" відчуває себе, ніби у справжній родині.
Акторка Злова (фото: instagram.com/taniazlova)
Ксенію, єдину дружину поліцейського Доліна, зіграла відома акторка Ольга Гришина. В дитинстві вона мріяла стати балериною і декілька років наполегливо займалася, проте через травму улюблене зайняття довелося залишити.
Ольга Гришина 20 років тому (фото надане прес-службою)
І хоча потім вона стала студенткою політеху, все ж знялася в кіно, що й вирішило її долю. В серіалі у Ксенії і Доліна стосунки будуть розвиватися дуже цікаво, здається, це той випадок, коли люди до кінця життя любитимуть одне одного.
Гришина зараз (фото: instagram.com/o.grishina_)
Прем'єрні 3 і 4 сезони детективу "Коп з минулого" можна подивитися на каналі ICTV2, з вівторка по четвер о 20:00.
До слова, раніше вийшло інтерв'ю з Дмитром Суржиковим, який висловився про артистів-втікачів, війну та медійні скандали.
Окрім цього, нещодавно акторка Даша Трегубова відверто розповіла про гонорари, доньку та особисте життя.