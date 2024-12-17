Як святкують Різдво в різних країнах світу: незвичайні традиції

Німеччина

У Німеччині підготовка до Різдва розпочинається з Адвенту - чотиритижневого періоду перед святом. Традиційно виготовляють різдвяні вінки з чотирма свічками, запалюючи по одній щонеділі. Ялинку прикрашають іграшками у формі моркви та огірка, а також свічками та солодощами.

Різдвяні ярмарки, де можна придбати подарунки та скуштувати глінтвейн, є невід'ємною частиною святкувань. У різдвяну ніч Санта Клаус приносить дітям подарунки, залишаючи їх у спеціальних панчохах або під ялинкою.

Адвент-календарі із завданнями дуже популярні у країнах Європи (фото: Freepik.com)

Мексика

У Мексиці Різдво (Navidad) - це яскраве та барвисте свято, яке поєднує католицькі традиції з місцевими звичаями. Святкування розпочинається 16 грудня з Посадас - дев'ятиденних процесій, що символізують пошук притулку Марією та Йосипом. Під час цих днів люди відвідують домівки друзів та сусідів, співаючи пісні та молячись.

24 грудня, у Святвечір, родини збираються на вечерю, де подають традиційні страви, такі як бакалао (солона тріска) та тамалес (кукурудзяні пиріжки). Після меси опівночі діти розбивають піньяту - яскраву паперову фігуру, наповнену солодощами.

Філіппіни

Філіппіни відомі найдовшим періодом святкування Різдва, який розпочинається ще у вересні. Однією з головних традицій є "Сімбанг Габі" - дев'ятиденні нічні меси перед Різдвом.

Будинки прикрашають ліхтариками у формі Вифлеємської зірки, що символізують надію та світло. Різдвяна вечеря, відома як "Ноче Буена", об'єднує родини за святковим столом після опівнічної меси. Святкування супроводжується співом колядок та обміном подарунками.

Нічна меса на Філіппінах (фото: Webplus.info)

Японія

Хоча християнство не є поширеною релігією в Японії, Різдво тут набуло популярності як світське свято. Його сприймають як день для закоханих, подібний до Дня святого Валентина. Пари проводять час разом, обмінюються подарунками та вечеряють у ресторанах.

Популярною стравою є різдвяний торт - бісквіт із збитими вершками та полуницями. Також існує традиція замовляти смажену курку з відомих мереж швидкого харчування.

Італія

В Італії Різдво є родинним святом, коли всі члени сім'ї збираються разом за святковим столом. Традиційними стравами є пельмені в бульйоні, фаршироване м'ясо та солодка випічка, зокрема панетоне - різдвяний кекс із сухофруктами. Перед святом багато італійців відвідують месу, а після неї обмінюються подарунками.

Цікавою традицією є викидання старих речей з вікон, що символізує прощання з неприємностями минулого року. Також у багатьох містах встановлюють вертепи - сцени народження Ісуса Христа.

Панетоне (фото: Вікіпедія)

США

В Сполучених Штатах Різдво є одним із найважливіших свят, яке відзначають з великим розмахом. Будинки прикрашають яскравими гірляндами, фігурками Санта Клауса та інших різдвяних персонажів. На дверях вішають вінки з ялинкових гілок, а всередині встановлюють ялинку, прикрашену іграшками та вогниками.

Традиційною стравою на святковому столі є запечена індичка або гусак, а також різноманітні салати та десерти. Діти з нетерпінням чекають на подарунки від Санта Клауса, які він залишає в панчохах над каміном або під ялинкою.

Фінляндія

Фінляндія, батьківщина Санта-Клауса, відзначає Різдво з особливим теплом та традиціями. Святкування розпочинається 24 грудня, коли родини збираються разом, прикрашають ялинку та насолоджуються традиційними стравами, такими як запіканка з ріпи та глінтвейн.

Особливою традицією є відвідування сауни перед святковою вечерею, що символізує очищення та оновлення. У багатьох містах, зокрема в Турку, урочисто проголошується "Різдвяний мир", що підкреслює важливість спокою та гармонії в цей період.

Діти з нетерпінням чекають на прихід Йоулупуккі - фінського Санта-Клауса, який приносить подарунки та радість у кожну оселю.

Різдвяний мир у Турку (фото: Вікіпедія)