Як сушити взимку білизну у квартирі та не підвищити вологість в оселі

Використовуйте правильні місця для сушіння

Перше, що потрібно врахувати, - це вибір місця для сушіння. Найкраще сушити білизну біля батареї або обігрівача, оскільки тепле повітря пришвидшує висихання. Уникайте розміщення сушарки у вологих приміщеннях, таких як ванна кімната, де випаровування лише збільшить рівень вологості.

Якщо у вас є витяжка або вентиляція, розміщуйте білизну ближче до цих джерел, щоб повітря постійно циркулювало. У кімнатах, де сушите білизну, відкривайте вікна на провітрювання хоча б на 10-15 хвилин кілька разів на день. Це допоможе уникнути накопичення зайвої вологи в повітрі.

Скористайтеся осушувачем повітря

Якщо у вас часто виникають проблеми з підвищеною вологістю, варто інвестувати в осушувач повітря. Цей прилад ефективно видаляє зайву вологу, яка утворюється під час сушіння білизни.

Осушувач можна розмістити поруч із сушаркою, щоб зменшити вологість саме в цьому місці. Для тих, хто не має можливості придбати осушувач, є альтернативний спосіб - розмістити в приміщенні контейнери з сіллю або активованим вугіллям, які природно поглинають вологу.

Це бюджетний і простий варіант, який допоможе підтримувати комфортний мікроклімат у домі.

Обирайте правильний спосіб прання

Щоб білизна сушилася швидше, варто звернути увагу на режим прання. Використовуйте режим віджиму з максимальною швидкістю, який дозволяє видалити зайву воду з тканин.

Деякі пральні машини мають спеціальні режими для легкого сушіння - скористайтеся ними, якщо це можливо. Також не перевантажуйте пральну машину: надто велика кількість білизни не дозволить якісно віджати воду. Після прання ретельно розправте кожну річ перед тим, як розвішувати її, щоб уникнути зайвої вологи в складках тканини.

Взимку сушіння білизни стає складною задачею (фото: Freepik.com)

Розміщуйте білизну правильно

Щоб білизна висихала швидше, важливо правильно розвішувати її. Розміщуйте речі на сушарці так, щоб між ними залишалося достатньо простору для циркуляції повітря. Великі речі, такі як рушники або постільна білизна, краще складати вдвічі й підвішувати окремо, щоб вони не блокували потік повітря.

Використовуйте вішалки для сорочок і футболок, щоб вони швидше висихали та не займали багато місця. Уникайте накладання речей одна на одну - це значно уповільнює процес сушіння.

Провітрюйте приміщення регулярно

Під час сушіння білизни дуже важливо забезпечити доступ свіжого повітря. Провітрюйте кімнату, де сушиться білизна, хоча б кілька разів на день, навіть якщо на вулиці холодно. Коротке провітрювання не лише знижує рівень вологості, а й оновлює повітря в приміщенні, роблячи його більш свіжим.

Якщо є можливість, використовуйте режим мікропровітрювання на вікнах, щоб забезпечити постійну циркуляцію повітря без значних тепловтрат. Це допоможе уникнути конденсації вологи на стінах і вікнах.