Як створювати PDF-файли на смартфонах Android у кілька кліків: допоможе простий додаток

Раніше створення PDF-файлів з телефону було не таким простим завданням. Замість того, щоб використовувати сканер, існує зручний додаток для Android під назвою Tiny Scanner. Це дозволяє перетворювати паперові документи на доступні PDF-файли за допомогою камери телефону.

Пізніше Google представила бета-версію власного додатку для сканування під назвою Stack. Воно пропонувало швидке сканування, можливість категоризації і було просто зручнішим у використанні.

Однак, як це часто буває з Google, компанія тепер закриває Stack і передає деякі функції додатку для зберігання даних, який вже встановлений на телефонах Android.

Як створити PDF-файл за допомогою Google Drive

Відкрийте додаток Google Drive (якщо він відсутній, знайдіть його в Play Маркет)

Розкладіть документ на рівній поверхні, якщо можливо (так виходить набагато краще), і натисніть на значок камери (прямо над кнопкою "Створити")

Додаток тепер визначить межі вашого PDF-файлу за допомогою синього контуру. За замовчуванням він буде використовувати функцію "Автозахоплення", яка дозволяє самому застосунку визначати краї документа і одночасно створювати чорновий PDF-файл.

Якщо ви хочете робити все вручну, натисніть кнопку "Вручну" прямо під зображенням, перемістіть телефон, щоб відрегулювати контур, а потім натисніть кнопку старту.

Однак, оскільки на наступній сторінці ви все одно зможете обрізати зображення, вам, ймовірно, простіше дозволити "Автозахопленню" зробити свою справу швидше.

Якщо у вас вже є фотографія документа, то ліворуч від кнопки спуску затвора є значок фотографії, який дозволяє вибрати зображення із додатка "Фото".

У будь-якому випадку, як тільки у вас з'явиться чорновий PDF-файл, ви автоматично перейдете на сторінку, де зможете його редагувати: обрізати, щоб налаштувати контур, застосувати фільтр, очистити, перезняти або видалити.

На тій же сторінці ви можете створити багатосторінковий документ, якщо він вам потрібний. Просто натисніть значок "+" прямо під зображенням, щоб додати наступну сторінку.

Якщо документ вас влаштовує, виберіть "Готово" у верхньому правому кутку, вкажіть, де в Google Drive ви хочете його розмістити, і натисніть "Зберегти".

Як відредагувати готовий PDF-файл

Усередині диска натисніть PDF-файл, який потрібно відредагувати

Знайдіть значок редагування в нижньому правому куті. Натисніть на нього, і ви зможете писати або виділяти текст у документі за допомогою різнокольорових "чорнил"

За допомогою значків у верхній частині сторінки ви також можете додавати коментарі або шукати документ

Натисніть на три точки у верхньому правому куті, і ви зможете поділитися документом, керувати доступом до нього, завантажити його або виконати ряд інших дій з редагування

Ви також можете редагувати існуючий PDF-файл