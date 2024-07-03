Как создавать PDF-файлы на смартфонах Android в несколько кликов: поможет простое приложение

Раньше создание PDF-файлов с телефона было не такой уж простой задачей. Вместо того, чтобы использовать сканер, существует удобное приложение для Android под названием Tiny Scanner. Оно позволяет превращать бумажные документы в легкодоступные PDF-файлы с помощью камеры телефона.

Позже Google представила бета-версию своего собственного приложения для сканирования под названием Stack. Оно предлагало быстрое сканирование, возможность категоризации и было просто более удобным в использовании.

Однако, как это часто бывает с Google, компания теперь закрывает Stack и передает некоторые функции приложению для хранения данных, которое уже предустановлено на телефонах Android.

Как создать PDF-файл с помощью Google Drive

Откройте приложение Google Drive (если оно отсутствует, найдите его в Play Маркет)

Разложите документ на ровной поверхности, если возможно (так получается намного лучше), и нажмите на значок камеры (прямо над кнопкой "+Создать")

Приложение теперь определит границы вашего PDF-файла с помощью синего контура. По умолчанию оно будет использовать функцию "Автозахват", которая позволяет самому приложению определять края документа и сразу создавать черновой PDF-файл.

Если вы предпочитаете все делать вручную, нажмите кнопку "Вручную" прямо под изображением, переместите телефон, чтобы отрегулировать контур, а затем нажмите кнопку старта.

Однако, поскольку на следующей странице вы все равно сможете обрезать изображение, вам, вероятно, проще позволить "Автозахвату" сделать свое дело быстрее.

Если у вас уже есть фотография документа, то слева от кнопки спуска затвора есть значок фотографии, который позволяет выбрать изображение из приложения "Фото".

В любом случае, как только у вас появится черновой PDF-файл, вы автоматически перейдете на страницу, где сможете его редактировать: обрезать, чтобы отрегулировать контур, применить фильтр, очистить, переснять или удалить.

На той же странице вы можете создать многостраничный документ, если он вам нужен. Просто нажмите на значок "+" прямо под изображением, чтобы добавить следующую страницу.

Если документ вас устраивает, выберите "Готово" в правом верхнем углу, укажите, где в Google Drive вы хотите его разместить, и нажмите "Сохранить".

Как отредактировать готовый PDF-файл

Внутри Диска нажмите на PDF-файл, который хотите отредактировать

Найдите значок редактирования в правом нижнем углу. Нажмите на него, и вы сможете писать или выделять текст в документе с помощью разноцветных "чернил"

С помощью значков в верхней части страницы вы также можете добавлять комментарии или выполнять поиск по документу

Нажмите на три точки в правом верхнем углу, и вы сможете поделиться документом, управлять доступом к нему, загрузить его или выполнить ряд других действий по редактированию

Вы также можете редактировать существующий PDF-файл