Как создавались слоганы всемирно известных брендов. Эти истории вас точно удивят

NIKE

"Just Do It". Говорят, знаменитый лозунг Nike был вдохновлен последними словами убийцы, приговоренного к смертной казни: осужденный стоял перед исполнением смертной казни и сказал: "Знаете, давайте сделаем это", или как звучит в оригинале "Let's do it".

И что самое интересное:

в течение десяти лет продажи выросли на 1000 процентов

каждый год руководители компании пытались придумать что-то новое и лучшее, но им это не удалось

слоган и сейчас остался неотъемлемой частью маркетинга Nike.

SNICKERS

"Ты - не ты, когда голоден". Еще в 1979 году ключевым слоганом для Snickers было: "Snickers really satisfies". Суть которого была показать, что батончик заменяет людям обед.

Со временем продажи начали падать и маркетологи поняли, что пора расширять целевую аудиторию: раньше ею считались молодые сильные мужчины. А нужно было сделать бренд универсальным.

Маркетологи провели исследование и доказали 2 факта:

мужчины пытаются придерживаться одного поведения, чтобы быть частью "мужского сообщества"

чувство голода буквально меняет личность и человек становится раздраженным, привередливым, уставшим. И именно пункт Nº2 мешает мужчинам быть частью "сообщества". Тогда и появился легендарный слоган "Ты не ты, когда голоден".

KITKAT

"Сделай паузу. Съешь KitKat". KitKat установил мировой рекорд Гиннеса. Лозунг запустили в рекламу в послевоенной Британии в 1958 году. Тогда основная целевая аудитория месседжа были рабочие, которые не могли выделить даже несколько минут на отдых.

Слоган "Have a break. Have a KitKat" начал ассоциироваться с отдыхом в течение рабочего дня. И как результат, мировой рекорд: в Книге рекордов Гиннеса зафиксировали, что в 1995 году по всему миру было продано 13,2 млрд KitKat. А ежесекундно во всем мире потреблялось 418 шоколадок.

MCDONALD'S

"I'm Lovin 'It" - слоган появился в 2003 году: для его создания McDonald's провели соревнования между 14 международными рекламными агентствами. И не зря, ведь им удалось создать то, что отозвалось целевой аудитории по всему миру. "Im Lovin It" - единственный лозунг, который используется во всех странах, где есть McDonald's.

RED BULL

"Red Bull придает крылья" - культовая фраза, обошедшаяся компании примерно в 13 миллионов долларов. Идея, что напиток "дает вам крылья", была метафорической, что означало прилив энергии, получаемый человеком после потребления.

Гражданин США, по имени Бенджамин Каретерс, подал в суд на компанию за "ложную рекламу", ведь после 10 лет употребления Red Bull у него не выросли крылья.

И это не шутка. В качестве компенсации по упомянутому иску компания согласилась выплатить 10 долларов всем клиентам, как покупали Red Bull, хотя 6 раз за последние 10 лет или ваучер на 15 долларов на продукцию Red Bull. И в результате такие выплаты обошлись компании примерно в 13 миллионов долларов.

COCA-COLA

"Open Happiness". Что делает людей счастливыми? Именно такое исследование было проведено Coca-Cola в 16 странах мира, прежде чем запустить новую рекламную кампанию. 77% ответили, что общение в реальном мире с семьей и друзьями приносит им счастье. Так что этот фактор и стал основой при подготовке рекламных роликов и наружной рекламы.

APPLE

"Think Different" - это, наверное, самая успешная рекламная кампания за все времена. И ее бы не было, если бы не прямые конкуренты Apple - IBM.

В ответ на девиз Think, Apple создал рекламный лозунг, который увеличил втрое акции компании, хотя новых выдающихся продуктов они не выпускали. Так что конкуренция - это еще один фактор, который заставляет двигаться вперед.