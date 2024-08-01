Як створити свій власний чат-бот за допомогою спеціальної платформи від Meta

Минулого року Meta анонсувала серію оновлень, заснованих на штучному інтелекті, для Instagram, Messenger та WhatsApp. У той же час компанія оголосила про створення AI Studio - платформи для розробників зі створення AI-ботів для продуктів Meta. Тепер Meta розширює цей доступ, дозволяючи всім користувачам створювати будь-які AI-боти.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний у світі сайт з технологій та життєвих порад Lifehacker .

Що відомо про AI Studio від Meta

Користувальницькі AI-боти - не нова концепція: наприклад, OpenAI пропонує GPTs, що дозволяють створювати кастомізовані версії ChatGPT. Meta робить щось подібне до AI Studio: ви просто розповідаєте платформі, який чат-бот вам потрібен, і вона створює його без необхідності програмування.

Якщо ви бажаєте бота, який радить різні рецепти, ви можете його створити. Якщо вам потрібний бот, що спеціалізується на садівництві, ви можете попросити AI Studio його згенерувати.

Meta також позиціонує це як інструмент для творців, щоб створювати власні AI-версії себе. Для компанії їх платформа дозволить творцям вкласти достатньо своїх знань та особистості у бота, щоб він міг відповідати на запитання користувачів реалістично та точно.

Як створити бота за допомогою AI Studio від Meta

Щоб розпочати, зайдіть на сайт AI Studio Meta та авторизуйтесь через свій обліковий запис Instagram. Також можна відкрити Instagram, перейти до Директу, почати нове повідомлення і вибрати "AI чати", щоб почати.

Яким би способом ви заходили в AI Studio, ви знайдете ряд різних ботів, з якими можна спілкуватися. Їх створили інші користувачі Meta, які вирішили зробити своїх роботів публічними.

Якщо у вас є певний тип бота, ви можете знайти його, але у вас також є можливість прокрутити популярні варіанти.

Ви можете вибрати будь-якого з них і почати чат або створити свій власний. На комп'ютері натисніть "Створити ШІ", а на мобільному виберіть "Створити".

Тут ви можете вибрати одну зі встановлених особистостей Meta ("Вірний найкращий друг", "Уважний слухач", "Приватний репетитор" тощо) або створити свою власну з "Персонажу ШІ користувача". Опишіть свого персонажа у 1000 символів або менше.

Meta згенерує аватарку, ім'я та слоган для вашого бота на основі цього опису, але ви можете відредагувати їх самостійно. Для зображення можна просто змінити підказку, щоб згенерувати нове.

Коли ви будете задоволені своїм вибором, ви можете вибрати, хто зможе бачити цього бота: тільки ви, тільки ваші близькі друзі в Instagram або для всієї платформи. Якщо ви оберете останнє, ваш бот з'явиться в пошуку і може з'явитися на головній сторінці AI Studio із зазначенням вашого імені облікового запису.

Після натискання кнопки "Створити" Instagram обробить ваш бот, і він з'явиться як нове повідомлення. Ви можете почати чат зараз, але рекомендується натиснути шестірню налаштувань у верхньому правому кутку. Ви побачите ті ж параметри, що й при створенні бота, а також деякі нові опції.

"Знання" дозволяють дати роботу конкретні інструкції про те, як реагувати на запити. Ви можете дати своєму боту передісторію та базову інформацію, щоб він знав, як діяти у певних ситуаціях.

"Розмова" дозволяє створити вітальне повідомлення для нових чатів і запропонувати три варіанти для початку розмови, які будуть представлені користувачу для взаємодії з ботом.

Невідомо чому Meta не дає ці опції при створенні бота, але вони є корисними інструментами для формування поведінки бота.