Як створити відомий образ Кейт Міддлтон з яскравим жакетом (фото)

Як створити відомий образ Уельської принцеси

Після того, як Кейт стала частиною королівської родини, вона почала виходити у світ в новому статусі, який накладає певні обмеження та надає переваг водночас.

Цьому статусу необхідно відповідати, тому Міддлтон має завжди виглядати приголомшливо та елегантно. та з цим у принцеси проблем не було, оскільки Кейт Міддлтон стала іконою стилю не тільки для британців, але й для всього світу майже одразу.

Елегантний консерватизм в симбіозі з елегантністю, чудове почуття кольору, його поєднання та стилю - все це про образи Міддлтон і про те, чому образи королівської особи стають прикладом для наслідування.

Не секрет, що дружина принца Вільяма любить відтворювати образи принцеси Діани й варто визнати, що їй це вдається. Але для сучасного світу прикладом стилю є саме Кейт і її образи часто хочуть повторити жінки.

Одним з найцікавіших луків принеси є образ з червоним твідовим жакетом, який залишається у тренді й у 2024 році. Він виглядає складним та надто недоступним, проте це зовсім не так.

Образ Кейт Міддлтон з червоним піджаком (фото: Getty images)

Образ Міддлтон можна створити легко, а для цього вам варто обрати такі елементи гардероба як:

двобортний твідовий піджак червоного кольору (короткий або класичної довжини)

чорні брюки вільного крою (також можна скіні, лосини або ж джинси)

підбори

сорочку або гольф.

Всі ці елементи гардероба допоможуть вам відтворити майже точний образ принцеси Уельської. Аксесуари можна підбирати будь-які, а ось у зачіски є два варіанти, або ж накрутити локони, або зробити акуратний пучок на потилиці.

Приклади образів як у Кейт Мідлтон з червоним жакетом (фото: Pinterest)