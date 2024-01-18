Як створити відомий образ Кейт Міддлтон з яскравим жакетом (фото)

Кейт Міддлтон вважають головною модницею у Великій Британії, оскільки вона має власний стиль, який підкорив мільйони жінок в усьому світі.
РБК-Україна (проект Styler) вирішило розібрати один з найпопулярніших образів принцеси Уельської та залюбки ділиться з вами цією інформацією.
Після того, як Кейт стала частиною королівської родини, вона почала виходити у світ в новому статусі, який накладає певні обмеження та надає переваг водночас.
Цьому статусу необхідно відповідати, тому Міддлтон має завжди виглядати приголомшливо та елегантно. та з цим у принцеси проблем не було, оскільки Кейт Міддлтон стала іконою стилю не тільки для британців, але й для всього світу майже одразу.
Елегантний консерватизм в симбіозі з елегантністю, чудове почуття кольору, його поєднання та стилю - все це про образи Міддлтон і про те, чому образи королівської особи стають прикладом для наслідування.
Не секрет, що дружина принца Вільяма любить відтворювати образи принцеси Діани й варто визнати, що їй це вдається. Але для сучасного світу прикладом стилю є саме Кейт і її образи часто хочуть повторити жінки.
Одним з найцікавіших луків принеси є образ з червоним твідовим жакетом, який залишається у тренді й у 2024 році. Він виглядає складним та надто недоступним, проте це зовсім не так.
Образ Кейт Міддлтон з червоним піджаком (фото: Getty images)
Образ Міддлтон можна створити легко, а для цього вам варто обрати такі елементи гардероба як:
Всі ці елементи гардероба допоможуть вам відтворити майже точний образ принцеси Уельської. Аксесуари можна підбирати будь-які, а ось у зачіски є два варіанти, або ж накрутити локони, або зробити акуратний пучок на потилиці.
Приклади образів як у Кейт Мідлтон з червоним жакетом (фото: Pinterest)
Раніше ми розповідали про те, що Кейт Міддлтон перенесла операцію.
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