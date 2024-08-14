Як зробити капсулу часу з посланням майбутнім поколінням: покрокова інструкція

Планування

Перш ніж створити часову капсулу або вирішити, що в неї покласти, приділіть час для планування проєкту. Це забезпечить кращий результат у довгостроковій перспективі - що є головною метою часової капсули. У рамках процесу варто поставити чотири запитання:

Хто є вашою цільовою аудиторією?

Що ви хочете сказати?

Де буде розміщена капсула після її закриття?

Коли капсула буде відкрита?

Врахування цих запитань допоможе вибрати предмети, які відповідають цілям проєкту і які з найбільшою ймовірністю збережуться в цілості до моменту відкриття капсули в майбутньому.

Що включити в капсулу

Найбільш слушні предмети для включення в часову капсулу - це ті, які не будуть піддаватися впливу змін у технології або не вимагатимуть спеціального обладнання для їх читання чи використання.

По можливості, всі предмети повинні бути виготовлені з інертних, довговічних матеріалів, здатних витримати специфічні умови зберігання капсули. Якщо це неможливо, треба ізолювати окремі вмісти в капсулі, упаковуючи матеріали окремо. Ось ще поради:

Використовуйте архівний папір для всіх документів.

Використовуйте ручки, струменеві чорнила та маркери, які не розчиняються у воді, під час створення документів.

Використовуйте стабільну упаковку, таку як поліпропілен, поліетилен або архівний папір усередині капсули, щоб розділити предмети з різних матеріалів.

Замість оригінальних газет, які зазвичай друкуються на низькоякісному папері, робіть фотокопії газет на архівному папері та вкладайте копії в капсулу.

Традиційні чорно-білі фотографії добре зберігаються.

Записувані CD та DVD, USB-ключі та різні форми флеш-пам'яті мають сумнівну довгострокову надійність і схильні до застарівання форматів і програмного забезпечення.

Аудіо- або відеозаписи, які вимагають обладнання для відтворення, можна включити як приклад наявних технологій. Однак не припускайте, що відповідне обладнання буде доступне при відкритті капсули.

Старі фото або дитячі іграшки, талісмани або любовні листи - усе це назавжди збереже те, що поступово втратить пам'ять (фото: Stockcake.com)

Варіанти надійних контейнерів

Капсули часу повинні бути міцними, водонепроникними та хімічно стабільними. Вибір контейнера залежатиме від того, як довго планується зберігати капсулу запечатаною і за яких умов.

Сплав міді або високолегована нержавіюча сталь підходять для довготривалого закопування. Ідеально, якщо контейнер буде безшовним або звареним, зі згвинчувальною кришкою і прокладкою.

Для короткострокового закопування підходять труби з поліетилену високої щільності. Вторинний контейнер є практичним способом забезпечення бар'єру від вологи та буферизації як капсули, так і її вмісту від змін навколишнього середовища.

Хто зна, чи не стане ваша капсула часу років через 100 справжнім скарбом для музею? (фото: Stockcake.com)

Вибір місця

Ідеальне місце для капсули - це те, де забезпечуються стабільні рівні температури та відносної вологості. Якщо таке місце недоступне, слід врахувати наступні моменти:

Якщо предмет планується закопати, помістіть його в добре дренований ґрунт без ґрунтових вод.

Уникайте місць, де є водопровідні, каналізаційні, газові труби та електропроводка.

Виберіть місце, яке, ймовірно, залишиться недоторканим, але позначте його, щоб його не пропустили або не забули в майбутньому.

Щоб забезпечити успіх проєкту капсули часу, організуйте планування спадкоємності, щоб ті, хто "успадкує" капсулу, знали про її існування та місце.