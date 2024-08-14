ua en ru
Чт, 15 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як зробити капсулу часу з посланням майбутнім поколінням: покрокова інструкція

Середа 14 серпня 2024 22:01
UA EN RU
Як зробити капсулу часу з посланням майбутнім поколінням: покрокова інструкція Залишіть скарби спогад нащадкам (фото: Freepik.com)
Автор: Фелікс Коркін

Життя бентежне, а усі ми бажаємо зберегти свої спогади, спогади ваших дітей, та передати дух часу нащадкам, або навіть самому себе років десь через 40. Тож надійний і водночас романтичний спосіб створити "хроноскарб" - зробити капсулу часу, яка буде чекати на вас роки й роки.

РБК-Україна (проект Styler) підготувало детальну інструкцію, як підготовити та закласти капсулу часу з максимальними шансами на її добре зберігання.

Планування

Перш ніж створити часову капсулу або вирішити, що в неї покласти, приділіть час для планування проєкту. Це забезпечить кращий результат у довгостроковій перспективі - що є головною метою часової капсули. У рамках процесу варто поставити чотири запитання:

  • Хто є вашою цільовою аудиторією?
  • Що ви хочете сказати?
  • Де буде розміщена капсула після її закриття?
  • Коли капсула буде відкрита?

Врахування цих запитань допоможе вибрати предмети, які відповідають цілям проєкту і які з найбільшою ймовірністю збережуться в цілості до моменту відкриття капсули в майбутньому.

Що включити в капсулу

Найбільш слушні предмети для включення в часову капсулу - це ті, які не будуть піддаватися впливу змін у технології або не вимагатимуть спеціального обладнання для їх читання чи використання.

По можливості, всі предмети повинні бути виготовлені з інертних, довговічних матеріалів, здатних витримати специфічні умови зберігання капсули. Якщо це неможливо, треба ізолювати окремі вмісти в капсулі, упаковуючи матеріали окремо. Ось ще поради:

  • Використовуйте архівний папір для всіх документів.
  • Використовуйте ручки, струменеві чорнила та маркери, які не розчиняються у воді, під час створення документів.
  • Використовуйте стабільну упаковку, таку як поліпропілен, поліетилен або архівний папір усередині капсули, щоб розділити предмети з різних матеріалів.
  • Замість оригінальних газет, які зазвичай друкуються на низькоякісному папері, робіть фотокопії газет на архівному папері та вкладайте копії в капсулу.
  • Традиційні чорно-білі фотографії добре зберігаються.
  • Записувані CD та DVD, USB-ключі та різні форми флеш-пам'яті мають сумнівну довгострокову надійність і схильні до застарівання форматів і програмного забезпечення.
  • Аудіо- або відеозаписи, які вимагають обладнання для відтворення, можна включити як приклад наявних технологій. Однак не припускайте, що відповідне обладнання буде доступне при відкритті капсули.

Як зробити капсулу часу з посланням майбутнім поколінням: покрокова інструкціяСтарі фото або дитячі іграшки, талісмани або любовні листи - усе це назавжди збереже те, що поступово втратить пам'ять (фото: Stockcake.com)

Варіанти надійних контейнерів

Капсули часу повинні бути міцними, водонепроникними та хімічно стабільними. Вибір контейнера залежатиме від того, як довго планується зберігати капсулу запечатаною і за яких умов.

Сплав міді або високолегована нержавіюча сталь підходять для довготривалого закопування. Ідеально, якщо контейнер буде безшовним або звареним, зі згвинчувальною кришкою і прокладкою.

Для короткострокового закопування підходять труби з поліетилену високої щільності. Вторинний контейнер є практичним способом забезпечення бар'єру від вологи та буферизації як капсули, так і її вмісту від змін навколишнього середовища.

Як зробити капсулу часу з посланням майбутнім поколінням: покрокова інструкціяХто зна, чи не стане ваша капсула часу років через 100 справжнім скарбом для музею? (фото: Stockcake.com)

Вибір місця

Ідеальне місце для капсули - це те, де забезпечуються стабільні рівні температури та відносної вологості. Якщо таке місце недоступне, слід врахувати наступні моменти:

  • Якщо предмет планується закопати, помістіть його в добре дренований ґрунт без ґрунтових вод.
  • Уникайте місць, де є водопровідні, каналізаційні, газові труби та електропроводка.
  • Виберіть місце, яке, ймовірно, залишиться недоторканим, але позначте його, щоб його не пропустили або не забули в майбутньому.

Щоб забезпечити успіх проєкту капсули часу, організуйте планування спадкоємності, щоб ті, хто "успадкує" капсулу, знали про її існування та місце.

Ми вже писали, як чоловік знайшов капсулу часу в своєму будинку та що там було всередині.

Читайте також, як зберегти спогади та відновити видалені фото та файли на смартфонах Android та iPhone.

При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання Library of Congress, National Archives of Australia, American Museum of Natural History.

Читайте РБК-Україна в Google News
Поради Поради батькам
NEWS
Україна досягає стратегічної мети в Курській області, - Зеленський
Україна досягає стратегічної мети в Курській області, - Зеленський