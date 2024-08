Как сделать капсулу времени с посланием будущим поколениям: пошаговая инструкция

Мы уже писали, как мужчина нашел капсулу времени в своем доме и что там было внутри.

Читайте также, как сохранить воспоминания и восстановить удаленные фотографии и файлы на смартфонах Android и iPhone.

При написании материала использовались следующие источники: издания Library of Congress, National Archives of Australia, American Museum of Natural History.