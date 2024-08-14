Как сделать капсулу времени с посланием будущим поколениям: пошаговая инструкция

Жизнь такая бурная, а все мы желаем сохранить свои воспоминания, воспоминания ваших детей, и передать дух времени потомкам, или даже самому себе лет через 40. Поэтому надежный и одновременно романтический способ создать "хроноскарб" - сделать капсулу времени, которая будет ждать вас годы и годы.

РБК-Украина (проект Styler) подготовила подробную инструкцию, как подготовить и заложить капсулу времени с максимальными шансами на ее хорошее хранение.

Планирование

Прежде чем создать капсулу времени или решить, что в нее положить, уделите время планированию проекта. Это обеспечит лучший результат в долгосрочной перспективе - что и является главной целью капсулы времени. В рамках процесса следует задать четыре вопроса:

Кто является вашей целевой аудиторией?

Что вы хотите сказать?

Где будет размещена капсула после ее закрытия?

Когда капсула будет открыта?

Учет этих вопросов поможет выбрать предметы, соответствующие целям проекта и которые с наибольшей вероятностью сохранятся до момента открытия капсулы в будущем.

Что включить в капсулу

Наиболее подходящие предметы для включения во временную капсулу - это те, которые не будут подвергаться влиянию изменений в технологии или не потребуют специального оборудования для их чтения или использования.

По возможности все предметы должны быть изготовлены из инертных, долговечных материалов, способных выдержать специфические условия хранения капсулы. Если это невозможно, стоит изолировать отдельные содержимые в капсуле, упаковывая материалы по отдельности. Вот еще советы:

Используйте архивную бумагу для всех документов.

При создании документов используйте ручки, струйные чернила и маркеры, которые не растворяются в воде.

Используйте стабильную упаковку, такую как полипропилен, полиэтилен или архивная бумага внутри капсулы, чтобы разделить предметы из разных материалов.

Вместо оригинальных газет, обычно печатаемых на низкокачественной бумаге, делайте фотокопии газет на архивной бумаге и вкладывайте копии в капсулу.

Традиционные черно-белые фотографии хорошо сохраняются.

Записываемые CD и DVD, USB-ключи и различные формы флэш-памяти имеют сомнительную долгосрочную надежность и подвержены устареванию форматов и программного обеспечения.

Аудио- или видеозаписи, требующие воспроизведения, можно включить в пример существующих технологий. Однако не надейтесь, что соответствующее оборудование будет доступно при открытии капсулы.

Старые фото или детские игрушки, талисманы или любовные письма - все это навсегда сохранит то, что постепенно утратит ваша память (фото: Stockcake.com)

Варианты надежных контейнеров

Капсулы времени должны быть крепкими, водонепроницаемыми и химически стабильными. Выбор контейнера зависит от того, как долго планируется хранить капсулу запечатанной и при каких условиях.

Сплав меди или высоколегированная нержавеющая сталь подходят для длительной закапывания. Идеально, если контейнер будет бесшовным или сваренным, с завинчивающейся крышкой и прокладкой.

Для краткосрочного "клада" подходят трубы из полиэтилена высокой плотности. Вторичный контейнер является практичным способом обеспечения барьера от влаги и буферизации как капсулы, так и ее содержимого от изменений окружающей среды.

Кто знает, не станет ли ваша капсула времени лет через 100 настоящим сокровищем для музея? (фото: Stockcake.com)

Выбор места

Идеальное место для капсулы - это то, где обеспечиваются стабильные уровни температуры и относительной влажности. Если такое место недоступно, следует учитывать следующие моменты:

Если предмет планируется зарыть, поместите его в хорошо дренированную почву без грунтовых вод.

Избегайте мест, где есть водопроводные, канализационные, газовые трубы и электропроводка.

Выберите место, которое, вероятно, останется неприкосновенным, но отметьте его, чтобы его не пропустили или не забыли в будущем.

Чтобы обеспечить успех проекта капсулы времени, организуйте планирование преемственности, чтобы те, кто "наследует" капсулу, знали о ее существовании и месте.