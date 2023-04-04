Як створити ідеальну пару: розкритий один секрет, що допомагає зберегти кохання на багато років

У давнину шлюб будувався на інших речах

Багато років тому шлюб створювався найчастіше не з любові та не ставав способом самореалізації. Він базувався на певних порядках суспільства, соціальних порядках, релігійних та правилах, які були прийняті у той чи інший період історії.

Мета шлюбу була цілком проста - укладання майнових спілок, продовження роду, забезпечення. Якщо пара в процесі притиралася один до одного і відчувала пристрасть - пощастило.

Іноді шлюби руйнувалися чи перетворювалися на фіктивне існування. Часто причиною ставало кохання, яке обрушувалося на одного з партнерів. Завдяки літературі та історії ми таких прикладів знаємо чимало.

І певному етапі розвитку людство вирішило вдосконалити інститут шлюбу. Союзи стали укладатися з коханими, й стали абсолютно вільні. Потім з'явилися закони - про розлучення, поділ майна, опіка над дітьми тощо.

Пошук ідеальних стосунків та кохання

Після "революції" у цій сфері у пар почалися зовсім інші проблеми - як знайти взаєморозуміння, як утримати партнера від зрад, як не ідеалізувати свого партнера та не проєктувати на нього свої бажання, як продовжити почуття та пристрасть на багато років. І відповіді на багато з цих питань люди почали шукати у літературі, у психологів, психотерапевтів.

Однак і тут невдача – щасливі та довгі шлюби насправді існують. Однак часто партнери в таких парах не можуть вичленувати щось одне, що дозволяє їм бути щасливими один з одним десятиліттями.

Секретна формула кохання та щастя

За словами психологів, кохання та шлюб можна зміцнити за допомогою простих інструкцій. Річ у тому, що у довговічному союзі пари проходять через різні стадії. І є основні чотири:

Симбіоз – злиття двох людей

Диференціація - визначення кордонів

Навчання – коли увага партнерів спрямована на зовнішній світ

Встановлення стосунків

І на кожному з цих етапів є величезний ризик посваритися, зайти в глухий кут і розбігтися. І найчастіше саме так і відбувається – партнери доходять до якоїсь складної позначки, не можуть взяти висоту та виходять із гри.

А потім намагаються провернути все те саме, але з іншим партнером. Тим більше, що зараз весь світ просякнутий логікою споживання – якщо щось не підійшло, можна завжди поміняти на щось інше.

І є тільки один секрет, який приховують практично всі щасливі пари - щоб все вийшло і кохання тривало вічно, пара має захоплено і самостійно вигадувати правила гри.

Існують різні списки того, що "мають" робити партнери, якщо хочуть жити довго і щасливо. Проблема в тому, що кожен пункт цих списків – суто індивідуальний, комусь він підходить, а для когось – ну зовсім ні й саме він стане каменем спотикання.

Тому найкращий шлях для пари – її власний. З того моменту, як вони вирішили бути разом, їм варто вигадувати власні правила щасливого життя.