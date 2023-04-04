Как создать идеальную пару: раскрыт один секрет, помогающий сохранить любовь на многие годы

В древние времена брак строился на других вещах

Много лет назад брак создавался чаще всего не по любви и не становился способом самореализации. Он базировался на определенных порядках общества, социальных порядках, религиозных и правилах, которые были приняты в тот или иной период истории.

Цель брака была вполне проста - заключение имущественных союзов, продолжение рода, обеспечении. Если пара в процессе притиралась друг к другу и испытывала страсть - уже повезло.

Временами браки разрушались или превращались в фиктивное существование. Часто причиной становилась любовь, которая обрушивалась на одного из партнеров. Благодаря литературе и истории мы таких примеров знаем немало.

И на определенном этапе развития человечество решило усовершенствовать институт брака. Союзы стали заключаться по любви, абсолютно свободные. Потом появились законы - о разводе, разделе имущества, опека над детьми и так далее.

Поиск идеальных отношений и любви

После "революции" в этой сфере у пар начались совершенно другие проблемы - как найти взаимопонимание, как удержать партнера от измен, как не идеализировать своего партнера и не проецировать на него свои желания, как продлить чувства и страсть на многие годы. И ответы на многие из этих вопросов люди стали искать в литературе, у психологов, психотерапевтов.

Однако и тут незадача - счастливые и долгие браки на самом деле существуют. Однако зачастую партнеры в таких парах не могут вычленить что-то одно, что позволяет им быть счастливыми друг с другом десятилетиями.

Секретная формула любви и счастья

По словам психологов, любовь и брак можно укрепить с помощью простых инструкций. Дело в том, что в долговечном союзе пары проходят через разные стадии. И есть основные четыре:

Симбиоз - слияние двух людей

Дифференциация - определение границ

Обучение - когда внимание партнеров направлено на внешний мир

Установление отношений

И на каждом из этих этапов есть огромный риск разругаться, зайти в тупик и разбежаться. И чаще всего именно так и происходит - партнеры доходят до какой-то сложной отметки, не могут взять высоту и выходят из игры.

А потом пытаются провернуть все то же самое, но с другим партнером. Тем более, что сейчас весь мир пропитан логикой потребления - если что-то не подошло, можно всегда поменять на что-то другое.

И есть только один секрет, который скрывают практически все счастливые пары - чтобы все получилось и любовь длилась вечно, пара должна увлеченно и самостоятельно придумывать правила игры.

Существуют всякие списки того, что "должны" делать партнеры, если хотят жить долго и счастливо. Проблема в том, что каждый пункт этих списков - сугубо индивидуален, кому-то он подходит, а для кого-то - ну совершенно нет и именно он станет камнем преткновения.

Поэтому самый лучший путь для пары - ее собственный. С того момента, как они решили быть вместе, им стоит придумывать свои собственные правила счастливой жизни.