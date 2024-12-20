Як створити "харчовий щит" проти стресу: практичні поради

Як харчуватися, щоб не було стресу

Катерина розповіла, що першою справою треба зробити структуру раціону, щоб вона взагалі була як графік.

"Тобто є, наприклад, сніданок о 9:00, обід о першій, перекус чи третій прийом о четвертій і вечеря о восьмій. Це буде стабілізувати", - зазначила дієтолог.

За словами експерта, не треба демонізувати продукти харчування та забороняти собі їсти.

"По-друге, якщо є певна демонізація продуктів, я б порадила консультацію психолога або психотерапевта. Якщо стрес сильно вибиває з колії, можливо, навіть терапія у вигляді антидепресантів або саплементації для підтримки біохімічного рівня тих речовин, які виробляються на стрес і змінюють поведінку людини", - розповіла вона.

Толстікова додала, що тривалий стрес дуже виснажує людину.

"Якщо це постійно і хронічна історія, так, це достатньо складно з ним жити. Ну, насправді не складно, просто люди адаптуються, вони не розуміють, де стрес, а де вже ні. Тобто вони вже знаходяться в такому стані, що вони не знають, як можна жити краще, як вони колись жили, наприклад, краще, або взагалі не знали цього", - резюмувала вона.