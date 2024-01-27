Як створити "Дія.Підпис" за кілька хвилин: інструкція

Як створити "Дія.Підпис"

Створити "Дія.Підпис" можна самостійно онлайн, це займе лише кілька хвилин.

Інструкція:

завантажте та авторизуйтеся у застосунку Дія

у меню оберіть "Дія.Підпис"

натисніть "Активувати Дія.Підпис".

підтвердьте особу через перевірку за фото (на цьому етапі доведеться покрутити головою, підібрати добре освітлення. Зверніть увагу, якщо носите окуляри, їх потрібно зняти під час підтвердження особи)

придумайте 5-значний код (PIN-код) для "Дія.Підпису" і обовʼязково запам'ятайте його

Створити Дія.Підпис можна лише, якщо у вас є хоча б один з цих документів у застосунку Дія:

ID-картка

біометричний закордонний паспорт

закордонний паспорт, виданий після 2015 року

посвідка на тимчасове чи постійне місце проживання

Термін дії "Дія.Підпис" - 1 рік або до моменту його видалення. Наголосимо також, що послуга отримання цього підпису є безкоштовною.

Що варто запамʼятати

Громадяни, які отримати "Дія.Підпис", можуть бути впевнені, що ніхто інший не зможе ним скористатися, навіть якщо отримає доступ до їхнього смартфона. Оскільки перед кожним підписанням потрібно проходити підтвердження особи через перевірку за фото та вводити PIN-код для "Дія.Підпису".

Також, якщо людина змінює смартфон, то можна створити новий "Дія.Підпис", а старий автоматично видаляється.