Як стилізувати улюблений светр: блогерка показала 3 стильні варіанти (відео)

Светр - це базовий та універсальний елемент зимового гардеробу, який легко впишеться у будь-який стиль. Він підходить як для повсякденних, так і більш ошатних образів, а також відмінно поєднується з іншими елементами одягу.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на блогерку India-Rose розповідає, як стилізувати звичайний сірий светр, щоб виглядати модно.

Як стилізувати светр

Блогерка показала образи на кожен. Якщо у вас є теплі легінси чи джинси скінни - це ідеальний варіант під будь-який светр.

Дівчина одягла сірий светр, чорні легінси, сірі шкарпетки і бежеві уггі. Завершити лук вона вирішила укороченим пальто світло-бежевого відтінку.

А щоб додати образу родзинку, можна поекспериментувати з аксесуарами, наприклад, додати палантин з леопардовим принтом або коричневу сумку із замші.

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Для другого образу блогерка обрала той самий сірий светр. Цього разу вона доповнила його чорними джинсами скінні, кедами та мініатюрним клатчем.

Зазначимо, що для зими можна приглянути кеди на хутрі або замінити їх грубими черевиками на тракторній підошві зі шнурками. А зверху накинути пуховик чи пальто.

Також блогерка злегка підвернула рукави і заправила один край светра в штани - таким чином лук заграв новими фарбами.

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Для третього образу блогерка обрала літню сукню чорного відтінку з ґудзиками контрастного кольору. Лінію талії вона підкреслила тонким шкіряним ременем.

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Зверху вона надягла пухнастий сірий светр і заправила його кінець у ремінь.

Завершити образ одна вирішила високими чоботями на пласкому ходу.

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Як вибрати светр на зиму 2025

Матеріали

Для зими вибирайте светри з вовни, кашеміру або суміші з акрилом. Ці матеріали добре зберігають тепло та забезпечують комфорт.

Фасон

Взимку 2024-2025 року актуальні светри з високим коміром, оверсайз моделі, а також з цікавими візерунками чи текстурами, такими як коси, жаккарди або великі в'язки.

Деталі

Зверніть увагу на светри з цікавими деталями: блискавками, гудзиками або ажурними вставками, які можуть додати цікавий акцент у образ.

Чим доповнити образ зі светром

Шарф та шапка

Сірий светр гарно виглядає з однотонними або смугастими шарфами та шапками. Вибирайте аксесуари в нейтральних відтінках або, навпаки, яскравих кольорах, щоб додати акцент в образ.

Сумка

До сірого светра добре підійдуть сумки у темних або пастельних відтінках. Модні аксесуари, такі як шкіряні сумки, рюкзаки або сумки з металевими деталями, підкреслюють стиль та роблять образ завершеним.