Як стилізувати українську хустку: ідеї стильних образів (фото)

Сьогодні хустка повертається на вітрини магазинів, і знову полонить серця модниць.

У давнину українська хустка була обов'язковим елементом одягу в жінок. Ними наряджалися на свята, носили замість головних уборів і навіть зберігали для особливих днів, наприклад, весілля.

Як стильно та по-сучасному носити українську хустку - дивіться нижче в матеріалі Styler.

Чому хустка була такою важливою?

Раніше хустка була щоденним елементом одягу для української жінки. Їх добирали відповідно до нагоди.

На свята вбирали яскраві, у будні - стримані й однотонні. Молоді дівчата часто носили білі хустки з кольоровими орнаментами. А старші жінки - стримані моделі темних кольорів.

Вишита українська хустка (фото: uamodna.com)

До того ж хустку використовували в різноманітних обрядах. Під час сватання дівчина дарувала по хустці старостам і пов'язувала хлопцеві, якщо погоджувалась на шлюб.

А вже безпосередньо на весіллі з нареченої знімали фату та пов'язували на голову хустку. Це означає, що тепер вона вже не дівка, а заміжня жінка. Така традиція досі трапляється на весіллях.

Щоденне носіння хустки могло все ж набридає, тому наші предки вигадували різноманітні варіації, які дійшли й до нас.

Як і з чим носити хустку?

Залежно від розмірів хустка може стати повноцінним елементом образу або вдало доповнити його. Стандартний її розмір - це 90 на 90 см, проте можна знайти й 60 на 60.

"По-французьки"

Це класичний спосіб носити хустку, коли ви зав'язуєте її на волоссі недбалим вузлом. Крім того, можна носити її як косинку, випустивши трохи волосся з-під хустки.

Якщо маєте довге волосся, можете зробити його густішим за рахунок вплетення шовкової хустки.

Французький стиль носіння хустки (фото: huamodna.com)

Навколо шиї

Хустка може виконувати роль шарфа. Просто пов'яжіть її на верхній одяг навколо шиї так, щоб трикутний край трохи звисав. На однотонному одязі елемент стане доречною яскравою плямою.

Проте не останню роль відіграє, який саме верхній одяг ви носите. Якщо це об'ємна куртка з капюшоном, то хустка зробить образ просто недолугим. Найкраще в такому разі підійде пальто.

Як пов'язати хустку навколо шиї (фото: ukr.media)

На сумку

Якщо хустка занадто маленька, ви сміливо можете зав'язати її на ручку сумки, що додасть образу елегантності. Або замість сумки обв'яжіть власне зап'ястя, і тоді хустка стане ніби браслетом - два в одному!

Хустка може стати не лише елементом одягу (фото: instagram.com/xyctka.brand)

Замість ременя

Взявши досить велику хустку, ви можете пов'язати її навколо талії як пояс або ремінь. Взимку це зазвичай не дуже доречно, проте для особливої події цілком можна спробувати.

Але стежте, щоб аксесуар підходив загальній гамі кольорів вашого образу.

Вікторія Бекхем також любить носити хустку на талії (фото: thecut.com)