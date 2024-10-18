Як стилізувати светр: 5 небанальних образів на кожен день

Для багатьох осінь - улюблена пора року, коли можна носити стильні багатошарові образи. І якщо у вашому гардеробі вже є модні шкіряні штани і найтрендовіший верхній одяг сезону, зверніть увагу, як носити светри.

Якщо ви хочете виділитися із сірого натовпу, пропонуємо скористатися простим прийомом - одягнути поверх светра тонкий ремінь. Наприклад, можна повторити такий лук: укорочені білі штани, коричневий светр, чорний пояс і такого ж кольору взуття та сумка. Це можуть бути як слінгбеки на теплішу погоду, так і закриті ботильйони.

Як стилізувати светр із ременем (фото: instagram.com/sylviemus_)

Ще один небанальний варіант - доповнити светром стильний багатошаровий образ. Одягаємо улюблені блакитні джинси, білий лонгслів, а також сірий кардиган із золотистими гудзиками. Родзинку образу надасть контрастний светр, який можна накинути на плечі. Вибирайте трендовий відтінок бургунді, що зараз на піку популярності.

Образ зі светром (фото: instagram.com/leasy_inparis)

Також можна недбало заправити светр або лише передню його частину в штани. Для цього одягаємо улюблені вельветові штани пісочного відтінку, які можна доповнити поясом із заклепками, а також світло-коричневий светр із високим горлом. Доповнити лук можна стильним взуттям та аксесуарами.

Варіант із заправленим светром (фото: instagram.com/annelauremais)

Не бійтеся експериментувати восени та взимку зі світлими тканинами та відтінками. Зверніть увагу на такий образ: білі джинси та бежево-молочний светр. Доповнити образ можна трендовим взуттям з леопардовим принтом, а також місткою сумкою. Навіть звичайнісінький светр у тандемі з трендовими речами заграє новими фарбами.

Небанальний образ на осінь (фото: instagram.com/juliesfi)

Також зверніть увагу на поєднання светр + шарф-палантин. Такий варіант підійде на кожен день в офіс, якщо у вас немає суворого дрес-коду. Шарф можна накинути зверху, цікаво зав'язати чи потім зняти.

Светр із шарфом (фото: instagram.com/erinoffduty)