Як не стати жертвою клопів у готелях: досвідчена мандрівниця поділилася лайфхаками

Робіть так щоразу при заселенні

Кет пояснила, що за роки своєї роботи в американській авіакомпанії їй довелося відвідати безліч готелів. І щоразу при поселенні вона виконувала просту процедуру – перевіряла своє ліжко.

Клопи в ліжку, напевно, останнє, з чим мандрівники готові зіткнутися під час відвідування готелів. Але реальність така, що саме у готелях ці комахи живуть найчастіше. На другому місці після клопів у готельних номерах йдуть бактерії.

Тому Камалані наполегливо перевіряє своє ліжко під час заселення, і деякі предмети постільної білизни просто прибирає.

"Якщо ви хочете переконатися у відсутності постільних клопів, перевірте кути чохла на матраці. Або простирадло. Наступне, що вам потрібно зробити - це зняти всі декоративні подушки та покривала. Їх ніколи не перуть", - попередила мандрівниця.

І хоча більшість готелів проводять регулярні перевірки своїх номерів, щоб запобігти розповсюдженню клопів, усім мандрівникам рекомендується перевірити свій номер відразу ж - при заселенні. І за потреби – потрібно вимагати заміни номера.

Що вказує на присутність клопів

Крім того, варто звертати увагу на плями крові, які можуть здаватися плямами іржі. Якщо ви помітили такі, шукайте інші ознаки наявності клопів. Найчастіші: затхлий запах, зношена або стара оббивка, білі плями на меблях, залишки панцирів клопів.

Кет закликає туристів подумати й про інші мікроби, з якими вони могли зіткнутися під час подорожі.

"Ніколи не кладіть сумки на ліжко. Вони пройшли через аеропорт, і це огидно, на них повно мікробів", - наголосила експертка.