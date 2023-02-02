Як не стати жертвою клопів у готелях: досвідчена мандрівниця поділилася лайфхаками

У багатьох готелях після гостей не змінюють частину постільних речей. А також не роблять ретельне і капітальне прибирання. Це призводить до ризику підчепити в готельному номері неприємні бактерії або стати жертвою клопів.
Про що потрібно знати мандрівникам, розповіла у своєму TikTok ексстюардеса Кет Камалані, яка понад 6 років літала по всьому світу.
Кет пояснила, що за роки своєї роботи в американській авіакомпанії їй довелося відвідати безліч готелів. І щоразу при поселенні вона виконувала просту процедуру – перевіряла своє ліжко.
Клопи в ліжку, напевно, останнє, з чим мандрівники готові зіткнутися під час відвідування готелів. Але реальність така, що саме у готелях ці комахи живуть найчастіше. На другому місці після клопів у готельних номерах йдуть бактерії.
Тому Камалані наполегливо перевіряє своє ліжко під час заселення, і деякі предмети постільної білизни просто прибирає.
"Якщо ви хочете переконатися у відсутності постільних клопів, перевірте кути чохла на матраці. Або простирадло. Наступне, що вам потрібно зробити - це зняти всі декоративні подушки та покривала. Їх ніколи не перуть", - попередила мандрівниця.
І хоча більшість готелів проводять регулярні перевірки своїх номерів, щоб запобігти розповсюдженню клопів, усім мандрівникам рекомендується перевірити свій номер відразу ж - при заселенні. І за потреби – потрібно вимагати заміни номера.
Крім того, варто звертати увагу на плями крові, які можуть здаватися плямами іржі. Якщо ви помітили такі, шукайте інші ознаки наявності клопів. Найчастіші: затхлий запах, зношена або стара оббивка, білі плями на меблях, залишки панцирів клопів.
Кет закликає туристів подумати й про інші мікроби, з якими вони могли зіткнутися під час подорожі.
"Ніколи не кладіть сумки на ліжко. Вони пройшли через аеропорт, і це огидно, на них повно мікробів", - наголосила експертка.
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