Как не стать жертвой клопов в гостиницах: опытная путешественница поделилась лайфхаками

Делайте так каждый раз при заселении

Кэт объяснила, что за годы своей работы в американской авиакомпании, ей пришлось посетить множество гостиниц. И каждый раз при поселении она выполняла простую процедуру - проверяла свою кровать.

Клопы в кровати наверняка последнее, с чем путешественники готовы столкнуться во время посещения гостиниц. Но реальность такова, что именно в гостиницах эти насекомые живут чаще всего. На втором месте после клопов, в гостиничных номерах идут бактерии.

Поэтому Камалани настойчиво проверяет свою кровать при заселении, и некоторые предметы постельного белья просто убирает.

"Если вы хотите убедиться в отсутствии постельных клопов, проверьте углы чехла на матрасе. Или простынь. Следующее, что вам нужно сделать - это снять все декоративные подушки и покрывала. Их никогда не стирают", - предупредила путешественница.

И хотя большинство отелей проводят регулярные проверки своих номеров, чтобы предотвратить распространение клопов, всем путешественникам рекомендуется проверить свой номер сразу же - при заселении. И при необходимости - нужно требовать замены номера.

Что указывает на присутствие клопов

Кроме того, стоит обращать внимание на пятна крови, которые могут казаться пятнами ржавчины. Если вы такие заметили, ищите другие признаки наличия клопов. Самые явные: затхлый запах, изношенная или состарившаяся обивка, белые пятна на мебели, остатки панцирей клопов.

Кэт призывает туристов подумать и о других микробах, с которыми они могли столкнуться во время путешествия.

"Никогда не кладите сумки на кровать. Они прошли через аэропорт, и это отвратительно, на них полно микробов", - подчеркнула экспертка.