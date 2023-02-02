Как не стать жертвой клопов в гостиницах: опытная путешественница поделилась лайфхаками

Во многих гостиницах после гостей не меняют часть постельных принадлежностей. А также не делают тщательную и капитальную уборку. Это приводит к риску подцепить в гостиничном номере неприятные бактерии или же стать жертвой клопов.
О чем нужно знать путешественникам, рассказала в своем TikTok экс-стюардесса Кэт Камалани, которая более 6 лет летала по всему миру.
Кэт объяснила, что за годы своей работы в американской авиакомпании, ей пришлось посетить множество гостиниц. И каждый раз при поселении она выполняла простую процедуру - проверяла свою кровать.
Клопы в кровати наверняка последнее, с чем путешественники готовы столкнуться во время посещения гостиниц. Но реальность такова, что именно в гостиницах эти насекомые живут чаще всего. На втором месте после клопов, в гостиничных номерах идут бактерии.
Поэтому Камалани настойчиво проверяет свою кровать при заселении, и некоторые предметы постельного белья просто убирает.
"Если вы хотите убедиться в отсутствии постельных клопов, проверьте углы чехла на матрасе. Или простынь. Следующее, что вам нужно сделать - это снять все декоративные подушки и покрывала. Их никогда не стирают", - предупредила путешественница.
И хотя большинство отелей проводят регулярные проверки своих номеров, чтобы предотвратить распространение клопов, всем путешественникам рекомендуется проверить свой номер сразу же - при заселении. И при необходимости - нужно требовать замены номера.
Кроме того, стоит обращать внимание на пятна крови, которые могут казаться пятнами ржавчины. Если вы такие заметили, ищите другие признаки наличия клопов. Самые явные: затхлый запах, изношенная или состарившаяся обивка, белые пятна на мебели, остатки панцирей клопов.
Кэт призывает туристов подумать и о других микробах, с которыми они могли столкнуться во время путешествия.
"Никогда не кладите сумки на кровать. Они прошли через аэропорт, и это отвратительно, на них полно микробов", - подчеркнула экспертка.
Кстати, ранее мы писали о том, какие схемы мошенничества чаще всего используют в аэропортах.
А еще рассказывали о том, какие номера в гостиницах лучше никогда не бронировать.