Як стати Сантою для дітей, які живуть поруч з війною: дарувати щастя легко

Як стати Сантою для дітей, які живуть поруч з війною

На щастя, в Україні існує багато різних фондів, які щиро та безкорисно допомагають дітям, які потерпають у війні та живуть поблизу гарячих точок. Їхнє дитинство зовсім не схоже на те, яким би мало бути. Саме тому, благодійні фонди приділяють їм увагу і намагаються створити атмосферу свят та повернути їх у магічне дитинство.

Благодійний фонд Волонтерська спілка "ПОРУЧ" організовує поїздку у такі регіони, як Донецька та Херсонська області заради того, щоб подарувати трохи свята та тепла дітям, які живуть поруч з війною.

Кожен з нас може стати Сантою для дітей з цих областей і для цього треба виконати лише кілька кроків:

Перше. Зберіть подарунок, важливо, щоб він був універсальним, тобто, щоб підійшов і для хлопчика, і для дівчинки. У коробку ви можете покласти, наприклад, м'які іграшки, солодощі, канцелярію, листівку чи лист з посланням.

Друге. Щоб взяти участь в цій ініціативі, перейдіть на сторінку медіа та залишіть у коментарях до публікації плюсик або напишіть у приватні повідомлення.

Третє. Дочекайтеся повідомлення з поштовою адресою

Четверте. Вам треба відправити подарунки до 20 грудня включно, тобто, ви маєте цілий день.

П’яте. Очікуйте звіт зі щасливими дітьми з Донеччини та Херсонщини.

Як відправити подарунки

Для того, щоб відправити подаругки дятям, можна скористатися двома способами:

зібрати та відправити подарунок Новою поштою, і дочекатися поки його буде доставлено до дітей. Наприклад, м'які іграшки, солодощі, канцелярія, розвивальні ігри тощо. Номер відділення Нової пошти та інші деталі надаються в особистих повідомленнях, але для цього варто написати.

долучитися гривнею на закупівлю подарунків або ж задонатити ту суму, яку вважаєте за потрібною.

Головне не забувати, що кожен може стати Сантою для дітей, які перебувають у пеклі та зробити їх трошки щасливішими.