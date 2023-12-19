Як стати Сантою для дітей, які живуть поруч з війною: дарувати щастя легко

Подарувати щастя тим дітям, які живуть поблизу війни і вже не вірять у дива - можна і навіть потрібно. До того ж це цілком можливо.
Про те, як стати Сантою для дітей, що живуть поруч з війною, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на медіа "Шо там?" в Instagram.
На щастя, в Україні існує багато різних фондів, які щиро та безкорисно допомагають дітям, які потерпають у війні та живуть поблизу гарячих точок. Їхнє дитинство зовсім не схоже на те, яким би мало бути. Саме тому, благодійні фонди приділяють їм увагу і намагаються створити атмосферу свят та повернути їх у магічне дитинство.
Благодійний фонд Волонтерська спілка "ПОРУЧ" організовує поїздку у такі регіони, як Донецька та Херсонська області заради того, щоб подарувати трохи свята та тепла дітям, які живуть поруч з війною.
Кожен з нас може стати Сантою для дітей з цих областей і для цього треба виконати лише кілька кроків:
Перше. Зберіть подарунок, важливо, щоб він був універсальним, тобто, щоб підійшов і для хлопчика, і для дівчинки. У коробку ви можете покласти, наприклад, м'які іграшки, солодощі, канцелярію, листівку чи лист з посланням.
Друге. Щоб взяти участь в цій ініціативі, перейдіть на сторінку медіа та залишіть у коментарях до публікації плюсик або напишіть у приватні повідомлення.
Третє. Дочекайтеся повідомлення з поштовою адресою
Четверте. Вам треба відправити подарунки до 20 грудня включно, тобто, ви маєте цілий день.
П’яте. Очікуйте звіт зі щасливими дітьми з Донеччини та Херсонщини.
Для того, щоб відправити подаругки дятям, можна скористатися двома способами:
Головне не забувати, що кожен може стати Сантою для дітей, які перебувають у пеклі та зробити їх трошки щасливішими.
Раніше ми розповідали про те, як кожен охочий може стати Святим Миколаєм для дітей ВПО.
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