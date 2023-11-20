Подарувати щастя легко: як кожен охочий може стати Святим Миколаєм для дітей ВПО

День Святого Миколая - це свято, яке обожнює кожна дитина, адже воно має особливу атмосферу і, звісно, приносить багато солодощів та подарунків. Але деякі діти можуть бути позбавлені можливості провести його як завжди.

Про те, як кожен, хто бажає, може стати Святим Миколаєм для діток ВПО, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram- сторінку благодійної організації Rechi support.

Як стати Святим Миколаєм для дітей ВПО

На жаль, в Україні є багато дітей, які були вимушені залишити свої рідні домівки та почати нове життя в інших містах. Проте чи можна назвати таке дитинство повноцінним - питання із зірочкою.

Звичайно, ніхто не забере у нашої малечі дитячих пригод та емоцій, але за умовою, що поруч із ними є батьки. Переїзд можна завуалювати в пригоду, але ж і діти зараз дорослішають швидше та все розуміють.

Дитячу мрію насправді можна не лише купити, а ще гарно загорнути та надіслати. Якщо йдеться про мрії діток ВПО, які були вимушені покинути свої домівки, залишивши частинку дитинства, друзів та іграшки в рідних містах. Вони знають, що таке війна і знають, що вони переселенці.

Як стати Святим Миколаєм для дітей ВПО (фото: Freepik)

Саме для таких дітей одна з благодійних організацій створила ініціативу, де кожен охочий зможе подарувати їм трохи щастя.

Організатори зазначають, що протягом останнього тижня вони розпитали сім‘ї ВПО та дізналися, які подарунки чекають їхні діти від Миколая.

Як виявилося, нічого незвичайного у списку немає: іграшки, солодощі, мікрофони, книжки, кіндери, розмальовки тощо.

"Тепер ми шукаємо персонального Миколая для кожної дитини, щоб подарувати їй мрію під подушку. Діти чекають на подарунки, але крім цього нам потрібно забезпечити їх і більш необхідними речами. Тому ми будемо просити вас купувати не тільки машинку чи ляльку, а й подушку, рушник чи зимові чобітки", - пишуть на офіційній сторінці представників ініціативи.

Якщо ви готові стати Миколайчиком - треба виконати два простих кроки:

заповнюйте анкету до 1 грудня

чекайте повідомлення від волонтерів, які нададуть всю інформацію зі списку дитячих бажань та дані для того, щоб подарунки.

Як стати Святим Миколаєм для дітей ВПО (фото: Getty images)