Як стати працівником патрульної поліції: що для цього потрібно зробити

Яка зарплата у патрульних

Стартова зарплата від 18 600 гривень, але переважно виходить від 22 100 до 25 100 грн +10 000 грн під час воєнного стану. Також надається від 30 днів оплачуваної відпустки, компенсація за оренду житла та безоплатне медичне обслуговування під час воєнного стану.

Що потрібно обов'язково

Громадянство України, вік від 18 років, середня або вища освіта, посвідчення водія категорії В або готовність його отримати.

Також потрібно вільно володіти українською мовою, не мати судимостей, бути фізично здоровим, сильним та витривалим.

Який графік роботи у патрульній поліції

Одна зміна триває 12 годин. Графік передбачає наступне чергування змін: 2 денні - 2 вихідних - 2 нічні - 2 вихідних.

У мене немає посвідчення водія категорії В. Чи можу я взяти участь у конкурсі?

Так. Наразі є можливість подати заяву на участь у конкурсі без наявного водійського посвідчення, за умови отримання його до початку навчання в академії.

Чи мобілізують патрульних поліцейських

Працівники органів Національної поліції України не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. (Стаття 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію")

Скільки часу триває конкурс від моменту подачі заяви до оформлення на службу

Зазвичай тривалість конкурсу складає близько півтора місяця. Цей термін може бути подовжено на підставі змін у графіку роботи ВЛК або доступності стадіонів, на яких проводиться перевірка рівня фізичної підготовленості.

Який мінімальний бал на тестуванні?

25 балів

Які нормативи потрібно складати?

Біг на коротку дистанцію (100 метрів) (або човниковий біг (10 х 10 м) за умови, що перевірка проходить за температури повітря від -1 градуса до -10 градусів).

Біг на середню дистанцію (1000 метрів).

Комплексна силова вправа.

Де проходить навчання?

Навчання кандидатів до патрульної поліції проводиться на базі Академій патрульної поліції в містах Київ, Рівне та Кривий Ріг.

Скільки триватиме навчання?

Навчання триває близько 6 місяців, з понеділка по п’ятницю, субота і неділя - вихідні.

Яка у мене буде зарплата протягом навчання?

Грошове забезпечення протягом навчання становить близько 7100 гривень на місяць.

Як подати заявку

Подати заявку можна на сайті my.patrolpolice.gov.ua, в Телеграм @recruiting_kyiv_police, або за телефоном 0674007796.