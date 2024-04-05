Как стать работником патрульной полиции: что для этого нужно сделать

Патрульная полиция Украины регулярно объявляет конкурсные наборы в свои ряды. Работникам обещают интересный график работы, хорошую зарплату, компенсацию за аренду жилья, медицинское обслуживание, а еще – бронь от мобилизации.
Как стать работником Патрульной полиции в Украине, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт НПУ.
Стартовая зарплата от 18 600 гривен, но преимущественно выходит от 22 100 до 25 100 грн +10 000 грн во время военного положения. Также предоставляется от 30 дней оплачиваемого отпуска, компенсация за аренду жилья и бесплатное медицинское обслуживание во время военного положения.
Гражданство Украины, возраст от 18 лет, среднее или высшее образование, водительское удостоверение категории В или готовность его получить.
Также нужно свободно владеть украинским языком, не иметь судимости, быть физически здоровым, сильным и выносливым.
Одна смена длится 12 часов. График предусматривает следующее чередование изменений: 2 дневных – 2 выходных – 2 ночных – 2 выходных.
Да. Есть возможность подать заявление на участие в конкурсе без имеющегося водительского удостоверения, при условии получения его до начала обучения в академии.
Сотрудники органов Национальной полиции Украины не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации. (Статья 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации")
Обычно продолжительность конкурса составляет около полутора месяцев. Этот срок может быть продлен из-за изменений в графике работы ВВК или доступности стадионов, где проводится проверка уровня физической подготовленности.
25 баллов
Бег на короткую дистанцию (100 метров) (или челночный бег (10 х 10 м) при условии, что проверка проходит при температуре воздуха от -1 до -10 градусов).
Бег на среднюю дистанцию (1000 метров).
Комплексное силовое упражнение.
Обучение кандидатов в патрульную полицию проводится на базе Академий патрульной полиции в городах Киев, Ровно и Кривой Рог.
Обучение длится около 6 месяцев, с понедельника по пятницу, суббота и воскресенье – выходные.
Денежное довольствие в течение обучения составляет около 7100 гривен в месяц.
Подать заявку можно на сайте my.patrolpolice.gov.ua, в Телеграмме @recruiting_kyiv_police, или по телефону 0674007796.
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