Як стати невидимкою в Instagram, Facebook та інших соцмережах

В епоху цифрових технологій наша особиста інформація стає дедалі доступнішою для сторонніх. Соціальні мережі збирають дані про користувачів, а небажані люди можуть легко знайти ваш профіль.
Про те, як налаштувати приватність в Instagram, Facebook та інших соцмережах, щоб почуватися в безпеці, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на провідний у світі сайт з технологій і життєвих порад Lifehacker.
Існують універсальні правила, які допоможуть зберегти конфіденційність у будь-якій соцмережі, хоча при цьому варто враховувати політику платформи щодо верифікації користувачів. По-перше, під час реєстрації вказуйте якомога менше точної особистої інформації: можна використовувати альтернативне ім'я та фото профілю, не пов'язане з вашим обличчям.
Соціальні мережі часто пропонують друзів на основі контактів у телефоні, тому, якщо можливо, не прив'язуйте свій номер або використовуйте альтернативний.
Поштова адреса, найімовірніше, буде потрібна, але краще вказати запасну, не пов'язану з вашою основною діяльністю, або скористатися сервісами тимчасової пошти, наприклад, Apple Hide My Email.
Відхиляйте запити на пошук друзів і контактів під час реєстрації та не давайте застосунку доступ до списку номерів на вашому пристрої. Якщо необхідно вибрати нікнейм, уникайте використання справжнього імені або інших даних, які можуть вас ідентифікувати.
У більшості соцмереж можна створити другий акаунт - якщо у вас уже є "реальний" профіль, заведіть додатковий з іншими даними для більшої анонімності.
Ви можете зробити свій акаунт в Instagram приватним, щоб ніхто не міг бачити ваші публікації без схвалення заявки на підписку. Вибрати цей режим можна при створенні акаунта або пізніше, переключившись у профіль, натиснувши кнопку меню (три лінії в правому верхньому кутку) і вибравши Конфіденційність акаунта, Закритий акаунт.
На цьому ж екрані є перемикач "Дозволити збільшення фото профілю" - вимкніть його, щоб інші користувачі не могли наближати ваше зображення.
Повернувшись в основне меню, у розділі "Відмітки і згадки" можна налаштувати, хто може відзначати вас у публікаціях. Тут можна повністю заборонити теги, обмежити їх тільки для підписок або ввімкнути ручну перевірку перед додаванням позначки.
Є ще одне важливе налаштування, але воно доступне тільки у веб-версії Instagram. Відкрийте профіль, натисніть "Редагувати профіль", потім знайдіть перемикач "Показувати рекомендації акаунта в профілях". Вимкніть цю опцію, і ваш акаунт не з'являтиметься в рекомендаціях в інших користувачів, а також ви не будете рекомендуватися іншим.
Як і в Instagram, ви можете зробити свій профіль приватним, щоб ваші пости могли бачити тільки схвалені підписники. Це можна налаштувати під час створення облікового запису або пізніше в застосунку. Натисніть на фото профілю (верхній лівий кут), Налаштування та підтримка, Налаштування та конфіденційність, Конфіденційність і безпека, Аудиторія і теги, Захистити ваші пости.
У цьому ж розділі "Конфіденційність і безпека" виберіть "Виявлення і контакти". Тут є три важливі параметри, які краще вимкнути:
Якщо вимкнути всі ці опції, вас стане складніше знайти.
Додатково налаштуйте "Особисті повідомлення" в розділі "Конфіденційність і безпека". X дає змогу гнучко керувати тим, хто може надсилати вам повідомлення та дзвінки. За необхідності ці функції можна повністю вимкнути, щоб мінімізувати ймовірність небажаних контактів.
На відміну від Instagram і X, зробити свій профіль Facebook повністю приватним не можна, але все ж є способи приховати свою активність. У мобільному застосунку відкрийте меню (три лінії), Налаштування та конфіденційність, Налаштування, Як люди можуть вас знаходити і зв'язуватися з вами. Тут доступні налаштування, що дають змогу керувати видимістю профілю, можливістю надсилання повідомлень, появою в пошуку та іншими параметрами.
Якщо хочете сховатися від знайомих, зверніть увагу на налаштування "Люди з вашим email" і "Люди з вашим номером телефону". Тут можна обмежити, хто буде бачити вас у списку рекомендованих друзів - від "усіх користувачів" до "тільки друзів ваших друзів". Також змініть параметр "Хто може надсилати вам запити в друзі", щоб звузити коло можливих контактів.
Додатково можна обмежити видимість інформації в профілі. У розділі "Деталі профілю" і "Публікації" в налаштуваннях вкажіть, хто може бачити ваші фото, пости і список друзів. Навіть якщо хтось вас знайде, він не отримає доступ до особистих даних.