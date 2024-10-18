Як стати фахівцем зі штучного інтелекту: поради в освітньому серіалі для підлітків від Фонду Ахметова

Дивіться третій сезон на YouTube-каналі Фонду Ріната Ахметова. Серед глядачів всіх трьох сезонів серіалу "Твоя суперпрофесія" буде розіграно призи - для цього заповніть анкету.

Третій сезон має назву "Професія: фахівець зі штучного інтелекту та нейромереж". Його ведучий - експерт із нейромереж та голова громадської організації "IT-Core" Максим Чащин.

У п'яти коротких серіях Максим відповідає на питання, які шкільні дисципліни знадобляться для подальшого освоєння цього фаху. А ще - на яку заробітну плату може розраховувати фахівець із ШІ та в яких сферах він зможе знайти застосування своїм знанням.

Фонд Ріната Ахметова системно допомагає молоді у виборі життєвого шляху. Зокрема, проводив мотиваційні зустрічі на тему "Твоя суперсила!", зняв декілька сезонів освітнього онлайн-серіалу "Твоя суперпрофесія". У телеграм-каналі "Твоя суперсила" є багато корисного щодо саморозвитку, освіти, мотивації та психологічної підтримки.

За 19 років за програмою "Рінат Ахметов - Дітям" підтримку отримали понад 5 млн дітей України.