RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Как стать специалистом по искусственному интеллекту: советы в сериале для подростков от Фонда Ахметова

Фото: как стать специалистом по искусственному интеллекту (пресс-служба фонда)
Автор: Александр Мороз

Профессии, связанные с нейросетями и искусственным интеллектом, – новые, но карьерные перспективы у них огромные. Как сделать первые шаги в этой области, рассказывается в новом сезоне образовательного сериала для подростков "Твоя суперпрофессия". Его подготовила программа "Ринат Ахметов – Детям. Твоя суперсила".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

Смотрите третий сезон на YouTube канале Фонда Рината Ахметова. Среди зрителей всех трех сезонов сериала "Твоя суперпрофессия" будут разыграны призы – для этого заполните анкету .

Третий сезон называется "Профессия: специалист по искусственному интеллекту и нейросетям". Его ведущий - эксперт по нейросетям и глава общественной организации "IT-Core" Максим Чащин.

В пяти коротких сериях Максим отвечает на вопросы, какие школьные дисциплины понадобятся для дальнейшего освоения этой специальности. А еще – на какую заработную плату может рассчитывать специалист по ИИ и в каких областях он сможет найти применение своим знаниям.

Фонд Рината Ахметова системно помогает молодежи в выборе жизненного пути. В частности, проводил мотивационные встречи по теме "Твоя суперсила!", снял несколько сезонов образовательного онлайн-сериала "Твоя суперпрофессия". В телеграмм-канале "Твоя суперсила" много полезного для саморазвития, образования, мотивации и психологической поддержки.

За 19 лет по программе "Ринат Ахметов – Детям" поддержку получили более 5 млн детей Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ринат АхметовИскусственный интеллект