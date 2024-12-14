Як спиляти старі дерева правильно, безпечно та легко

Коли краще спилювати дерева в грудні

Загалом, грудень - не найкращий місяць для спилу дерев, але в деяких випадках, таких як видалення старих чи хворих дерев, можна приступити до роботи.

Головне - це переконатися, що температура не опускається до надто низьких показників, оскільки при сильних морозах деревина стає більш крихкою і може тріскатися.

В таких умовах робота може бути дуже складною, а сама робота може завдати дереву більше шкоди, ніж користі. Зазвичай обрізку дерев проводять після того, як листя опало і дерево перебуває в стані спокою, що допомагає уникнути стресу для рослини.

Як вибрати інструменти для спилу

Вибір інструментів для спилу - важливий етап, оскільки неправильне обладнання може призвести до пошкодження дерева або навіть до травм. Для більшості старих дерев потрібно використовувати пилки з великими зубами або спеціальні бензопили.

У випадку, коли йдеться про молоді або більш тонкі гілки, вистачить садових ножиць, але для великих гілок без пили не обійтися. Всі інструменти повинні бути гострими, адже тупі леза можуть пошкодити дерево і спричинити додатковий стрес, що зробить його більш уразливим до хвороб.

Як правильно спиляти дерево

Першим кроком є обрання місця для спилу. Спилювати дерево слід під невеликим кутом, починаючи з невеликого прорізу знизу, щоб контролювати напрямок падіння. Потім можна переходити до основного спилу, завжди дотримуючись обережності.

Спилюючи гілки або основи стовбура, необхідно тримати їх у полі зору, щоб уникнути їхнього випадкового падіння на інші рослини чи об'єкти. Важливо врахувати, що при спилюванні великих дерев потрібна певна техніка, аби дерево не впало на інші рослини або будівлі.

Іноді для спила старих дерев треба використати спеціальну техніку (фото: Pixabay.com)

Що робити після спилу

Після того як дерево було спиляне, потрібно провести обробку пенька. Якщо залишити пень без обробки, він може стати місцем для розвитку грибків і шкідників, що ускладнить ситуацію в майбутньому.

Для цього можна скористатися спеціальними засобами, які запобігають гниттю і зараженню рослини, а також запобігають появі нових рослин, що можуть замінити спиляне дерево.

Крім того, на пеньку можна накласти шар мульчі, що допоможе зберегти вологу і захистить кореневу систему від холодів. Мульча створить природну ізоляцію і допоможе зменшити вплив сильних морозів.

Як запобігти пошкодженням саду після спилу дерев

Щоб запобігти негативному впливу на інші рослини, важливо дотримуватись дистанції при спилюванні. Спилювання великих дерев може спричинити значну кількість уламків і гілок, що потрапляють на інші рослини.

При великому спилі дерева потрібно відразу ж прибирати всі гілки та частини, що можуть заважати росту інших рослин. Це також допоможе зберегти чистоту на ділянці та запобігти накопиченню снігу, що може спричинити додаткові проблеми для ваших рослин у майбутньому.

Важливо також перевіряти, чи є інші дерева, які можуть стати небезпечними після спилу головного.