Як спілкуватися з людьми, які пережили полон: запам'ятайте ці поради

Полон - це чутлива тема для тих, хто його пройшов. Тому психологи та інші спеціалісти склали рекомендації з того, як спілкуватися з такими людьми. Це важливо знати й розуміти для того, щоб не травмувати їх додатково недоречною поведінкою.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис у Telegram -каналі Міністерства юстиції розповідає, як спілкуватися з людьми, які пройшли полон.

Ці поради варто запам'ятати

Насамперед фахівці пропонують використовувати термін "ветерани/ветеранки, які пережили полон". Таким чином ви не згадуєте статус колишнього військовополоненого, а просто враховуєте наявність досвіду перебування в полоні.

Для людини перебування в полоні є тотальним контролем над її життям і відсутністю можливості себе захистити. У людини може бути втрачене почуття базової довіри до світу та людей.

Людям, які комунікують з тими, хто пережив полон, варто знати зокрема такі правила спілкування: