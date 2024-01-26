Як спілкуватися з людьми, які пережили полон: запам'ятайте ці поради
Полон - це чутлива тема для тих, хто його пройшов. Тому психологи та інші спеціалісти склали рекомендації з того, як спілкуватися з такими людьми. Це важливо знати й розуміти для того, щоб не травмувати їх додатково недоречною поведінкою.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис у Telegram-каналі Міністерства юстиції розповідає, як спілкуватися з людьми, які пройшли полон.
Ці поради варто запам'ятати
Насамперед фахівці пропонують використовувати термін "ветерани/ветеранки, які пережили полон". Таким чином ви не згадуєте статус колишнього військовополоненого, а просто враховуєте наявність досвіду перебування в полоні.
Для людини перебування в полоні є тотальним контролем над її життям і відсутністю можливості себе захистити. У людини може бути втрачене почуття базової довіри до світу та людей.
Людям, які комунікують з тими, хто пережив полон, варто знати зокрема такі правила спілкування:
- не запитуйте про травматичний досвід просто з цікавості. Будь-який інтерес до історії людини повинен бути суто професійним, а не особистим. Професійний інтерес може бути таким: лікарю необхідно знати про травми, юристу потрібно задокументувати свідчення. Приклад особистого інтересу: "А як там було?"
- без дозволу людини не торкайтеся до її тіла, не обіймайте, не чіпайте її особисті речі
- не змінюйте різко, без попередження спільно визначені плани
- не можна проявляти контроль й обмежувати автономію людини
- не можна підтримувати спроби людини ігнорувати прояви фізичного болю, який є наслідком перебування у полоні
- не можна знецінювати досвід полону, не говоріть: "Нічого страшного", "Забудь" тощо
- не давайте нереалістичні надії чи малоймовірні для реалізації обіцянки
- не варто бачити в людині тільки "жертву" і жаліти. Якщо людина вижила в полоні, значить завжди було щось, що допомогло там вижити.
- не варто надмірно "героїзувати". Безперечно потрібно мати неабияку мужність і силу, щоб витримати полон і тортури. Але роль героя може бути занадто тяжкою ношею, щоб нести її щодня.
Нагадаємо, що 3 січня Україна обміняла понад 200 наших військовослужбовців.
Ми також повідомляли про те, що Росія зірвала найбільший обмін полоненими з початку повномасштабної війни.