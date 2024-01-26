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Как общаться с людьми, пережившими плен: запомните эти советы

Украина, Пятница 26 января 2024 16:11
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Как общаться с людьми, пережившими плен: запомните эти советы Как общаться с людьми, пережившими плен (фото: t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Юлия Гаюк

Плен - это чувствительная тема для тех, кто его прошел. Поэтому психологи и другие специалисты составили рекомендации по тому, как общаться с такими людьми. Это важно знать и понимать, чтобы не травмировать их дополнительно неуместным поведением.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Telegram-канале Министерства юстиции рассказывает, как общаться с людьми, прошедшими плен.

Эти советы следует запомнить

В первую очередь специалисты предлагают использовать термин "пережившие плен ветераны/ветеранки". Таким образом, вы не упоминаете статус бывшего военнопленного, а просто учитываете наличие опыта пребывания в плену.

Для человека пребывание в плену является тотальным контролем за его жизнью и отсутствием возможности себя защитить. У человека может быть потеряно чувство базового доверия к миру и людям.

Людям, которые общаются с пережившими плен, следует знать в частности следующие правила общения:

  • не спрашивайте о травматическом опыте просто из любопытства. Любой интерес к истории человека должен быть чисто профессиональным, а не личным. Профессиональный интерес может быть таким: врачу необходимо знать травмы, юристу нужно задокументировать показания. Пример личного интереса: "А как там было?"
  • без разрешения человека не прикасайтесь к его телу, не обнимайте, не трогайте его личные вещи
  • не меняйте резко, без предупреждения совместно определенные планы
  • нельзя проявлять контроль и ограничивать автономию человека
  • нельзя поддерживать попытки человека игнорировать проявления физической боли, которая является следствием пребывания в плену.
  • нельзя обесценивать опыт плена, не говорите: "Ничего страшного", "Забудь" и т. д.
  • не давайте нереалистичные надежды или маловероятные для реализации обещания
  • не стоит видеть в человеке только "жертву" и жалеть. Если человек выжил в плену, значит всегда было что-то, что помогло там выжить.
  • не стоит чрезмерно "героизировать". Безусловно, нужно иметь незаурядное мужество и силу, чтобы выдержать плен и пытки. Но роль героя может быть слишком тяжелой ношей, чтобы нести ее каждый день.

Напомним, что 3 января Украина обменяла более 200 наших военнослужащих.

Мы также сообщали о том, что Россия сорвала самый большой обмен пленными с начала полномасштабной войны.

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Обмен пленными
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