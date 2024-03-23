Як Соловій потрапила на "Голос країни" та "вмазала" Кароль й Пономарьову. Це варто пригадати

Перший виступ Соловій на шоу "Голос країни"

На "Сліпі прослуховування" майбутня зірка прийшла з лемківською піснею. Тоді Соловій було 20 років. Вона з посмішкою дивилася у камеру, але не приховувала, що дуже хвилюється.

Як Соловій виглядала понад 10 років тому (скріншот)

Для "сліпих прослуховувань" дівчина обрала лемківський костюм, який зшила її прапрабабуся.

Також Соловій одразу зазначала, що не хоче брати участь у проекті, якщо до неї повернуться Тіна Кароль або Олександр Пономарьов.

"Російська попса - це те, чого я би не заспівала. Якщо повернеться Тіна Кароль, то, мені здається, цього не уникнути. Пономарьов? Він би не знав, що зі мною робити, а я не знала би, що йому сказати... Тільки Скрипка або Вакарчук", - заявляла вона.

Соловій на "Голос країни" (скріншот)

Втім, інтрига нависала до останньої секунди виступу Соловій. Першим до неї повернувся Пономарьов, а Вакарчук натиснув на кнопку у самому кінці. Співачка не стримувала емоції та дуже раділа.

Коли ж Пономарьов почав просити, аби Соловій показала, що вміє співати щось інше, не тільки народні пісні, Вакарчук сказав, аби вона цього не робила.

"Я би заспівала, але мій майбутній тренер проти", - сказала співачка.

Відомо, що дівчина вибула з шоу за крок до фіналу. Втім, після цього вона продовжила працювати з Вакарчуком.

Чому Соловій та Вакарчук припинили співпрацю

У березні цього року співачка дала інтерв'ю Єфросиніній, у якому розповіла, чому припинила співпрацю з артистом у 2023 році. За словами Соловій, у них закінчився контракт, на що вона, власне, і чекала.

"Між нами була дуже сильна емоційна близькість. В якийсь момент я не проконтролювала це. Навіть не можу згадати. Декілька разів пробувала з ним про це говорити, але він дуже закрився і вигородив між нами стіну, дистанцію", - розповіла артистка.

"Думаю, що це було від мене, щось на кшталт необережного висловлювання. Декілька разів сказала, що не хочу, щоб моя музика звучала, як "Океан Ельзи", хочу шукати себе. Думаю, що його це образило", - додала вона.