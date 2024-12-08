Як сьогодні виглядає Шерон Стоун, яка після зйомок в "Основному інстинкті" стала "найгарячішою" зіркою Голлівуду

Шерон Стоун - 66-річна американська акторка, продюсерка, модель, а також громадська активістка. Вона підкорила Голлівуд, здобула низку престижних премій, а наразі присвятила себе більш творчій діяльності, зокрема живопису.

Що сьогодні відомо про життя зірки та як вона виглядає, читайте у матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).

Кар’єра Шерон Стоун

Після роботи моделлю знаменитість подалася в акторство. Вона дебютувала у фільмі "Спогади про зоряний пил" від режисера Вуді Аллена, але справді хорошу роль другого плану дістала у стрічці "Непримиренні суперечності" (1984). Там вона зіграла темпераментну акторку Блейк Чандлер. Також Стоун стала зіркою стрічок "Копальні царя Соломона", "Аллан Коутермейн: У пошуках золотого міста".

Як живе Шерон Стоун сьогодні (фото: instagram.com/sharonstone)

Світову популярність Стоун здобула після зйомок у еротичному трилері "Основний інстинкт" (1992), де вона зіграла письменницю Кетрін Трамел. Після цього селебриті охрестили "найгарячішою" зіркою Голлівуду. Вона почала зніматися в найбільш дорогих, хоч і не завжди якісних, кінопроєктах, наприклад, "Перехрестя", "Казино", "Останній танець" тощо.

Як живе Шерон Стоун сьогодні (фото: instagram.com/sharonstone)

Її фільмографія також включає такі роботи: "Блюз міста Бей", "Магнум", "Поліцейська академія 4", "Холодна сталь", "Джексон на прізвисько Мотор", "Над законом", "Згадати все", "Ножиці", "Рік зброї", "Щепка", "Спеціаліст", "Швидкий та мертвий". Серед "свіжих" її стрічок - "Щодо любові", "Сестра Ретчет", "Дрібничка на день народження", "Вкладення".

Кадри з фільму "Основний інстинкт" (фото: Кінорум) Кадри з фільму "Основний інстинкт" (фото: Кінорум)

Особисте життя Шерон Стоун

На знімальному майданчику "Війни у Вегасі" вона познайомилася з продюсером Майклом Грінбургом, з яким одружилася, але розлучилася через три роки. У 1993 році на інших зйомках зірка познайомилася з Вільямом Дж. МакДональдом, який залишив дружину заради неї, але їхній союз також тривав лише рік.

Під час роботи над фільмом "Швидкий і мертвий" акторка познайомилася з Бобом Вагнером, з яким також була заручена.

Кадри із соцмереж Шерон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone) Кадри із соцмереж Шерон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone) Стоун захоплюється живописом (фото: instagram.com/sharonstone)

У 1998 році акторка вийшла заміж за Філа Бронштейна, із яким усиновила немовля Роана Джозефа Бронштейна. У 2003 році пара розлучилася через непримиренні розбіжності. Суд постановив, що Роан має залишитися з батьком, а Стоун отримала право на відвідування.

У 2005 році Стоун усиновила другого сина Лаїрда Вонна, а у 2006 - третього, Квінн Келлі Стоуна. Також у мережі писали, що акторка мешкає з трьома синами в Західному Голлівуді, штат Каліфорнія, у будинку, який колись належав актору Монтгомері Кліфту.

Зірці вдалося підкорити Голлівуд (фото: instagram.com/sharonstone)

Життя Шерон Стоун сьогодні

За сторінкою зірки "Основного інстинкту" в Instagram стежить 4 мільйони користувачів. Вона охоче ділиться яскравим контентом: часто показує свої малюнки, а також сміливо викладає фото, де позує напівоголеною. Проте більшість її публікацій - кадри зі світських заходів, теплі фото з колегами чи друзями, а також із домашніми улюбленцями.

Як можна зрозуміти, Стоун і досі продовжує активну акторську, громадську та творчу діяльність. Вона й далі своєю енергією та харизмою надихає мільйони шанувальників по всьому світу.

До слова, після початку повномасштабної війни Росії проти України Стоун опинилася у числі знаменитостей, які підтримали нашу країну.

Як Шерон Стоун виглядає сьогодні (фото: instagram.com/sharonstone) Як Шерон Стоун виглядає сьогодні (фото: instagram.com/sharonstone)