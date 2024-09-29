Як сьогодні виглядає Маша Собко, яка своїм співом підкорила "Фабрику зірок" і Нацвідбір на "Євробачення"

Кар'єра

У 2007 році дівчина перемогла у програмі "Караоке на Майдані", а наступного року стала фіналісткою та посіла третє місце у телешоу "Шанс". Після завершення проєкту вона боролася разом з іншими сильними виконавцями з попередніх випусків за нову перемогу, і її композиція "Глупая любовь" отримала гарячу ротацію на радіо.

У 2010 році зірка стала фіналісткою нацвідбору на "Євробачення" разом з Alyosha, посівши перше місце, та набравши з нею однакову кількість балів. Проте тоді судді надали перевагу її конкурентці.

Маша Собко зараз (Фото: instagram.com/maria___sobko)

Того ж року Марія також брала участь у шоу "Україна сльозам не вірить", де зайняла третю позицію. Окрім цього, Собко долучалася до інших різноманітних творчих шоу, де часто посідала призові місця.

Проте за освітою вона має дещо інший напрямок. Співачка навчалася у гімназії з поглибленим вивченням іноземних мов. Після закінчення школи вступила на факультет Міжнародної інформації та права в Інститут міжнародних відносин НАУ.

Маша Собко продовжує співочу кар'єру (Фото: instagram.com/maria___sobko)

До слова, у списку найпопулярніших пісень Марії такі: "Я тебя люблю", "Ненавижу", "Сон на Луне", "Пойдем со мной", "Случайное счастье". Також у період повномасштабної війни вона стала випускати пісні українською, наприклад, "Моя любов".

Маша Собко зараз

Сьогодні артистка активно веде свої соцмережі, і за нею слідкують понад 25 тисяч користувачів. У блозі вона демонструє фото та відео зі своїх виступів і ділиться деякими подробицями стосовно кар'єри.

На сцені артистка постає в ефектних образах, які складаються з елегантних штанних костюмів чи яскравих коротких суконь. Свої аутфіти вона підкреслює яскравим макіяжем та красивою зачіскою.

Образи Маші на сцені (Фото: instagram.com/maria___sobko)

Особисте життя Маші Собко

Шлях співачки Марія успішно поєднує з сімейним життям. У мережі вона часто викладає теплі кадри, на яких постає разом з чоловіком та дітьми.

У жовтні 2013 року, як відомо, 33-річна виконавиця вийшла заміж за оператора Артема Онещака. У квітні 2015 року у них народилася донька Малена, а син Матвій з’явився на світ вже у період повномасштабної війни.

Маша Собко з чоловіком та дітьми (Фото: instagram.com/maria___sobkо)

У коментарях підписники не шкодують для Собко приємних слів та закидують її та її родину компліментами, відзначаючи, що знаменитість має просто приголомшливий вигляд.

Після початку повномасштабного вторгнення зірка висловила проукраїнську позицію і різкими заявами засудила російську агресію проти українців.

Як можна зрозуміти з постів артистки, вона в період війни мешкає разом з сім'єю в Україні.

Зірка виховує сина та доньку (Фото: instagram.com/maria___sobko)