Як сьогодні виглядає Кортні Кокс - та сама Моніка з серіалу "Друзі" (фото)

Кортні Кокс - відома американська акторка, продюсерка і режисерка, яку багато хто пам'ятає як Моніку Геллер у серіалі "Друзі".
Чим сьогодні живе 60-річна знаменитість та як вона виглядає - читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Кортні народилася у багатій родині: її батько - успішний бізнесмен, а мати - домогосподарка. Зірка має двох старших сестер, брата, а також дев'ятьох зведених братів і сестер. Батьки знаменитості розлучилися у 1974 році, і після переїзду батька до Флориди вихованням Кортні зайнялася мати.
Після закінчення середньої школи Кокс вступила до університету Вернон у Вашингтоні, і вона почала вивчати архітектуру і дизайн інтер'єрів. Через рік знаменитість вирішила завершити навчання та розпочати кар'єру моделі. Уже в цей час,у період перших кроків у моделінгу, Кокс зацікавилася акторством і стала докладати зусиль, аби позбутися південного акценту.
На зйомках фільму "Крик" акторка познайомилася з Девідом Аркеттом, і у червні 1999 року вийшла за нього заміж, змінивши своє прізвище на Аркетт. У червні 2004 року у пари народилася донька Коко Аркетт, і хрещеною мамою дівчинки стала Дженніфер Еністон - колега Кортні по серіалу "Друзі".
У 2012 році стало відомо про розлучення пари, а наступного року Кокс остаточно розійшлася з чоловіком і повернула собі дошлюбне прізвище.
Героїня акторки - Моніка Геллер - працює шеф-кухаркою та обожнює свою роботу. Персонажка кардинально схудла, оскільки підслухала, як Чендлер, інший головний герой "Друзів", назвав її гладкою.
У серіалі Моніку показують як персонажку, яка обожнює чистоту і є справжнім педантом. Вона завжди дуже організована, стурбована порядком, любить азартні ігри, але ненавидить програвати. На тлі надмірної повноти у минулому Геллер має комплекси, яких старанно намагається позбутися.
Цікаво, що Моніка - єдина з усіх головних героїнь серіалу, яка не була вагітною.
За сторінкою селебриті в Instagram стежать понад 15 мільнонів користувачів, і вона активно тішить підписників свіжим контентом. Зокрема, Кокс публікує яскраві відео з домашніми улюбленцями, ділиться сміливими модними перевтіленнями, а також архівними кадрами.
Вона часто викладає знімки зі своєю донькою Коко,а також - подругою та хрещеною мамою її дитини Дженніфер Еністон. Окрім того, на сторінці знаменитості можна знайти й інші кадри з акторами серіалу "Друзі".
У коментарях фани не шкодують для селебриті компліментів і пишуть, що вона має просто фантастичний вигляд у свої 60.
З контенту Кортні у мережі можна зрозуміти, що вона й надалі активно займається своєю творчо-професійною діяльністю.
Також пригадайте, як зараз виглядає Ліза Кудроу, яка зіграла Фібі в культовому серіалі "Друзі.
Ще ми писали про те, що зірки "Друзів" вшанували пам'ять Меттью Перрі зворушливими спогадами.
Для написання матеріалу були використані джерела: інформація про акторку зі сторінки Вікіпедія та її Instagram.